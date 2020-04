Heel Holland Bakt: extra compilaties in de zomer en stoplichten in de tent

Stoplichten

In de zomermaanden gaan de opnames van het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt en die van de eerste kids-editie gewoon door. ,,De tent wordt verlengd, de kookblokken komen verder uit elkaar te staan’’, zegt Slagter. ,,We denken er aan te gaan werken met stoplichten. Zodat niet alle kandidaten tegelijk naar de koeling rennen. We willen ons echt aan de regels houden. We hebben ook bij het RIVM geïnformeerd of het veilig is van de baksels te proeven. Dat is gelukkig het geval. Als ik aan stoplichten denk, kan dat in de uitzending ook een heel leuk beeld opleveren. Wat ook kan is iedere kandidaat een aparte koeling geven.’’