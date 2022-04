Heel Holland Bakt lijkt vooral strijd tussen Enzo en Zeinab: ‘Waarom doen we onszelf dit aan?’

Koken & Eten Heel Holland Bakt nadert de finale. Er zijn nog vier bakkers over: één van de kandidaten struikelde over te veel opdrachten en een andere bleef daardoor in de competitie. ‘Ik ben door het oog van de naald gekropen.’

Het wordt steeds spannender bij Heel Holland Bakt. In de kwartfinale gaan de vijf overgebleven bakkers de strijd aan met zichzelf en met elkaar. Enzo gunt anderen de winst, zo zegt hij onomwonden, maar zichzelf net een beetje meer. Als Zeinab boter vergeet, dan kan hij het niet laten om te zeggen dat hij ook een keer boter was vergeten. Met een vals lachje. ,,En toen won ik niet.”

Zeinab, zijn belangrijkste tegenstreven omdat ze allebei twee keer tot meesterbakker zijn gekroond, laat zich niet uit het veld slaan. Ze gaat gestaag door met haar desserttaart. Ze weet daarmee de harten van de juryleden te veroveren.

Enzo’s taart met vijgen is ‘een plaatje’. Robèrt van Beckhoven zegt onder de indruk te zijn. De taart is gemaakt met tofoe. ,,Ik leer hier ook heel veel van. Complimenten. Dit kun je zo in de winkel verkopen. Zo verfijnd van smaak.” Collega-jurylid Janny van der Heijden spreekt van bijzondere smaken. ,,En dan bijzonder in de positieve zin van het woord.”

Volledig scherm Enzo. © omroep Max

Juliaan laat zijn deeg verbranden en moet opnieuw beginnen. ,,Het is het weer net niet", concludeert hij na afloop. Hij heeft geen tijd om de chocoladerand te maken. De jury is toch best enthousiast. ,,Een spannende combinatie", aldus Van der Heijden. Het slechte nieuws is dat Van Beckhoven de taart er niet mooi vindt uitzien. Het goede nieuws is dat hij niet kan ophouden met eten.

Toch gaat het vooral tussen Enzo en Zeinab, zo lijkt het. Vooral Enzo houdt zijn buurvrouw scherp in de gaten. Bij Marieke ontbreekt de wow-factor. En haar desserttaart is ook nog een beetje vlak van smaak. ,,Niet spannend genoeg", concludeert Van Beckhoven. Die verfijning ontbreekt ook bij de taart van Tom. Van der Heijden vindt de smaken wel heel lekker. Zeinab heeft ook geen strakke taart, maar de combinatie van smaken kan de goedkeuring van de jury ruimschoots wegdragen.

Quote De vulling is subliem. Ik heb de neiging om door te eten Janny van der Heijden over Zeinabs éclairs

Bij het maken van drie citroentaartjes - de technische opdracht - worstelt bijna iedereen. Marieke zit onder de meringue tijdens het bakken. Haar bakjes zijn het resultaat van paniek, concludeert de jury. ,,Er is iets niet goed met de vulling”, zegt Van der Heijden. Het Duitse schuim blijken de bakkers te moeten maken op een andere manier dan gebruikelijk, namelijk door de suiker en de eieren au bain marie te verwarmen tot een graad of 50. Doe je dat niet, dan krijg je niet dat goede stevige schuim dat voor de taartjes nodig is. Zeinab pakt hier de winst.

Slappe soezen nekken Enzo

In de derde en laatste ronde loopt de spanning weer op. De bakkers krijgen de opdracht een spektakelstuk van éclairs te maken. Met soezendeeg, waarmee de bakkers behoorlijk zelfverzekerd aan de slag gaan. Enzo maakt een foutje door een half ei te veel aan zijn deeg toe te voegen, waardoor zijn soezen te slap uitpakken. Dan zijn ze niet zo makkelijk te gebruiken voor een bouwsel. Ze zakken in.

Zeinab is doortastend aan haar soezendeeg begonnen, maar ook zij voelt tijdstress. ,,Waarom doen we onszelf dit aan?” Altijd haast, altijd in de laatste minuten nog moeten bouwen, altijd spanning. Presentator André van Duin helpt haar nog met de prikkertjes waaraan ze éclairs vastmaakt aan de toren, maar toch ontbreken er nog vijf stuks.



De jury blijkt erg tevreden, al staat haar perfectionisme (ze had prachtige details aangebracht) haar snelheid in de weg. ,,De vulling is subliem. Ik heb de neiging om door te eten”, zoals Van der Heijden het omschrijft. ,,Goed gedaan. Super,” vult Van Beckhoven aan.

Juliaan imponeerde minder

In de onderste regionen woedt een strijd om te overleven. Marieke maakt haar mindere opdrachten goed met een goede soezentoren. De smaken zijn goed en de boel ziet er strak uit. Juliaan imponeert minder. Zijn taart is te vettig en eigenlijk wat te zwaar als desserttaart, terwijl Tom telkens met goede smaken komt maar telkens in de problemen komt met zijn planning. Tijdens de beoordelingen is de jury het erover eens dat die smaken hem redden. ,,Voor smaak kom je terug.”

Meesterbakker van deze week is voor de derde keer Zeinab. Het verbaast niemand dat Juliaan de tent in Maarsbergen moet verlaten. ,,Ik heb er wel heel erg van genoten. Ik had graag meer gewild. Maar ik ben wel trots dat ik het zo ver heb weten te schoppen als jongen uit Spakenburg. Marieke oogt opgelucht. ,,Ik ben door het oog van de naald gegaan.”

Volledig scherm Juliaan. © Omroep Max

Volledig scherm Marieke. © Omroep Max

Volledig scherm Tom. © Omroep Max

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.