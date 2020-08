Heel veel smaken op elkaar in deze ‘lasagne kapsalon’

,,Het lijkt erop dat ik ben gehackt’’, zei mevrouw Hamersma een tijdje terug. Ze tikte op het scherm van haar laptop en wees mij op een bijzonder en vrij kostbaar boek dat binnen een paar minuten vier keer in haar webwinkel was besteld. In al die jaren was dat nooit eerder voorgekomen. Niet veel later bleek het verlangde kookboek toch niet bestemd voor een Russische trol: onder elke bestelling stond een ander adres in Nederland.