Heineken neemt Texels Skuumkoppe over

Een flinke overname in het Nederlandse bierlandschap. Heineken Nederland koopt de Texelse Bierbrouwerij, bekend van speciaalbier Texels Skuumkoppe. Door de deal zullen de bieren van het Waddeneiland straks op nog meer plaatsen in Nederland te koop zijn.

Hoeveel Heineken betaalt voor de Texelse Bierbrouwerij maken de partijen niet bekend, maar nu de jaaromzet in 2018 ruim 11 miljoen euro bedroeg, gaat het om een bedrag van tientallen miljoenen euro's. Voor dat bedrag krijgt Heineken één van Nederlands meest succesvolle biertjes van het moment in handen.

De Texelse Brouwerij werd in 1999 opgericht en is sindsdien keihard gegroeid. Van een handjevol medewerkers vlak na de eeuwwisseling werken er nu 83 mensen bij het bedrijf dat gevestigd is in Oudeschild, en inmiddels een verkoopafdeling op de vaste wal heeft in het Gelderse Rossum. Veruit het bekendste bier van de brouwerij is Texels Skuumkoppe, een donker tarwebier. Van de ambachtelijke brouwers is de Texelse Brouwerij na Jopenbier en ‘t IJ de derde van Nederland. Ook zijn er inmiddels 12 andere speciaalbieren, waaronder Blond, Vuurbaak, Goudkoppe en Stormbock.

Dubbele groeicijfers

Volgens algemeen-directeur Cor Honkoop kan zijn bedrijf dankzij Heineken de komende jaren door blijven groeien. ,,We bestaan nu ruim twintig jaar en groeien al jaren met dubbele cijfers. Om dat te blijven doen hebben we echter een strategische partner nodig.” Nu ligt Texels Skuumkoppe weliswaar overal in de supermarkt, maar is het in de horeca vooral in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht verkrijgbaar. ,,We willen dat onze bieren straks in alle provincies van Nederland op de tap en de bierkaart staan, zodat iedereen ervan kan genieten.”

Een jaar geleden is Honkoop daarom gesprekken met mogelijke kandidaten gestart. ,,We stelden twee voorwaarden: dat een koper ons helpt aan de consumentenvraag te voldoen en dat onze cultuur als Texelse bierbrouwer wordt gerespecteerd. We blijven gewoon op Texel brouwen namelijk en werken aan de bouw van een geheel nieuwe brouwerij.” Uiteindelijk bleek Heineken veruit de beste, stelt Honkoop. ,,Ze gaan helpen bij de distributie, maar ook op andere vlakken: ze zijn zo groot dat ze op elk gebied expertise hebben. Al met al klopte het gehele plaatje voor ons, we zijn erg content.”

Voor Heineken is de overname eveneens een mooie stap, vertelt Hans Böhm, ceo van Heineken Nederland. ,,Met Skuumkoppe zit de Texelse Brouwerij in het tarwebierdomein waar we als Heineken relatief klein vertegenwoordigd zijn. Ook de twaalf andere speciaalbieren kennen een unieke signatuur.” Hij noemt Texels Skuumkoppe ‘een jonge klassieker’ in de wereld van hippe craftbieren. ,,Het is toegankelijk speciaalbier.”

Reorganiseren

De acquisitie komt voor Heineken op een opmerkelijk moment. Vorige week nog maakte de bierbrouwer bekend flink te moeten reorganiseren. Ondanks de mooie zomer raakt de coronacrisis de bierbrouwer hard: de winst is de eerste negen maanden van het jaar met driekwart gedaald. Op het hoofdkantoor in Amsterdam en de regionale kantoren wereldwijd wil de brouwer een vijfde kosten besparen, wat waarschijnlijk honderden banen zal kosten.

Dat Heineken Nederland nu toch de Texelse Brouwerij koopt, zegt veel over de potentie van het merk, stelt directeur Hans Böhm van Heineken Nederland. ,,Deze kans kwam langs en willen we niet laten lopen. Uiteraard is dit een periode waarin we extra op de uitgaven moeten letten, maar tegelijk zijn we altijd op zoek naar uitbreiding van ons portfolio aan bieren. Ook in moeilijke tijden moet je blijven investeren. We hebben er lang over gesproken en feit is dat de bieren van de Texelse brouwerij een mooie aanvulling op die van ons zijn.”

Voetbalelftal

Dat Heineken nu Skuumkoppe actief gaat promoten in de horeca kan ten koste gaan van andere biertjes daar. ,,Zie het als een voetbalelftal. Een transfer kan betekenen dat een andere speler naar de bank wordt verwezen”, zegt Böhm. Om zijn woorden meteen wat te nuanceren. ,,Mensen hebben steeds meer behoefte zich te onderscheiden en drinken steeds meer verschillende bieren. Uiteindelijk hebben we gemerkt dat horecaondernemers het best zoveel mogelijk hun eigen assortiment kunnen kiezen. Zij kennen hun klanten het best.”

