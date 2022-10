Hema gebruikt term 'vegan' op verpakking hotdog met kippenvlees: ‘Vorm van vegan-washing'

Hema verkoopt drie soorten hotdogpakketten: kip, varken en vegan. Hema geeft op de verpakking aan welke producten erin zitten. In de kipvariant zijn dat een vegan broodje, een worst van kip en een saus die vegan is. ,,Ze verkopen dat dus niet als volledig vegan-product”, stelt Emile Dingemans, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Veganisme.

De vegan-versie is gemaakt van groenten, legt een woordvoerder van Hema uit. ,,Maar er is destijds voor de pragmatische oplossing gekozen om de verpakkingen van de drie varianten zoveel mogelijk hetzelfde te houden, inclusief teksten erop.”

Dingemans stoort zich aan de manier waarop het product wordt verkocht. ,,Ik noem het een vorm van vegan-washing. Er wordt aangegeven dat allerlei onderdelen van een product vegan zijn, terwijl het product in zijn geheel niet vegan is. Uiteindelijk wordt de term dan gewoon gebruikt om iets te verkopen wat dus niet vegan is.”

Zo’n kippenworstje, waar het in dit geval om gaat, is natuurlijk niet vegan, erkent de Hema-woordvoerder ook. ,,De optelsom is dat je uiteindelijk helemaal niks vegans hebt, dus dat is gewoon niet zo handig gekozen. We hebben het met de beste bedoelingen gedaan, maar gaan het wel zo snel mogelijk corrigeren.”

Quote De optelsom is dat je uiteinde­lijk helemaal niks vegans hebt, dus dat is gewoon niet zo handig gekozen Woordvoerder Hema

Misbruik van de term vegan

Veganisme is een ethische overtuiging, aldus Dingemans. ,,Als je dan vervolgens een dierlijk product ergens in stopt en tegelijkertijd schone sier maakt met de term ‘vegan’, slaat het gewoon helemaal nergens meer op. Je gebruikt dan een morele levensovertuiging voor een onderdeel van je product.”

,,Mosterdsaus is volgens mij vrijwel altijd vegan en als je een hotdogbroodje in de supermarkt koopt zit daar ook zelden melk in”, merkt Dingemans op. ,,Dus wat dat betreft is het ook niet heel bijzonder dat die producten bij Hema vegan zijn. Maar als ze het woord plantaardig zouden gebruiken, zou ik me daar nog wel wat beter in kunnen vinden.”

Dingemans roept producenten op om te stoppen met vegan-washing. ,,Ik denk dat het op zich wel helder is dat het product niet helemaal vegan is, dus in die zin snap je wel wat je koopt. Ik denk niet dat er veel veganisten zijn die daar een misstap in zullen doen, mits ze natuurlijk goed lezen. Maar ik val meer over het feit dat de term gewoon misbruikt wordt voor marketingdoeleinden.”

Volgens de Hema-woordvoerder is de ophef die hierdoor is ontstaan begrijpelijk. ,,We zijn ook blij dat dit tot ons is gekomen en we hebben er dan ook meteen werk van gemaakt, want we realiseren ons dat dit moet worden aangepast.”



Wanneer de aanpassingen daadwerkelijk doorgevoerd worden, is nog onduidelijk. ,,Dat is namelijk afhankelijk van de voorraden en het verpakkingsmateriaal dat er op dit moment nog is. Dat gaan we natuurlijk niet allemaal weggooien, dat is ook niet slim. Dus het kan enkele weken duren, maar ook enkele maanden, dat weet ik niet precies.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.