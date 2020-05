Het is vandaag Internationale Hamburgerdag! Drie chefs serveren hun lekkerste recepten

Ingrediënten voor 2 personen

1. Laat voor de tonijnsaus de tonijn uitlekken in een zeef.

2. Splits de eieren en doe de eierdooiers in een maatbeker. Doe er de mosterd en de dragonazijn bij. Mix met de staafmixer terwijl je de olie er in een dunne straal bij giet.

3. Doe de tonijn bij de mayonaise met de ansjovis en de kappertjes. Kruid met peper (zout is niet nodig) en mix tot een gladde saus.

4. Schil voor de salsa de puntpaprika’s met een dunschiller, dat maakt ze beter verteerbaar. Snijd ze overlangs in tweeën en verwijder de steel, de zaadjes en de zaadlijsten. Snijd het vruchtvlees in reepjes en daarna in kleine blokjes.

5. Snijd de augurk in plakjes en meng met de paprika.

6. Snipper de halve chilipeper heel fijn en voeg toe. Heb je het liever niet te pittig, begin dan met een kwart chilipeper. Roer er de olijfolie door en kruid met peper van de molen en zout. Snipper de bieslook fijn en strooi er over. Hou koel.

7. Pel de ui, snijd hem middendoor en dan in halve ringen.

8. Doe de maïzena in een kom en meng er de uienringen onder. Doe alles in een zeef en schud de overtollige maïzena van de uien, zodat ze mooi gepaneerd zijn.

9. Verhit een flinke bodem arachideolie (2 à 3 cm) in een hoge pan, op een heet vuur.

10. Frituur de uienringen krokant in de olie; reken op 30 seconden.

11. Frituur kleine hoeveelheden per keer, en zorg dat de uienringen elkaar niet raken. Vis ze uit de hete olie met een schuimspaan of een keukenpincet. Laat ze uitlekken op keukenpapier. Kruid met een snuifje zout.

12. Verwarm de oven voor op 180 °C.

13. Verhit een grillpan.

14. Smeer de kalkoenlapjes in met een beetje olijfolie. Kruid met peper en zout en gril ze kort aan elke kant. Doe ze in een ovenschaal en laat ze nog 2 minuten verder garen in de oven.

15. Snijd de broodjes open en besmeer de onderkant met tonijnsaus.

15. Ga verder met een toef rucola en een plak kalkoen. Lepel flink wat tonijnsaus over de kalkoen en schep er de paprikasalsa over. Eindig met de krokante uitjes en dek af met de bovenste helft van het broodje.