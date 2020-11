Het is vandaag ‘vegandag’: Karin (51) schreef een survivalgids voor nieuwelingen

Het is vandaag Wereld Veganisme Dag. Plantaardig eten staat centraal. Karin Rietmeijer (51) vindt dat mensen niet zo moeilijk hoeven doen over stoppen met vlees, zuivel en eieren. Zo ingewikkeld is het volgens haar niet.

Wat eet je dan? Hoe zorg je ervoor dat je geen tekorten oploopt? Hoe doe je dat op vakantie? Dat waren vragen waar Karin Rietmeijer uit het Brabantse Roosendaal mee kampte toen ze besloot veganist te worden. Die vragen beantwoordt ze in haar boek 365 Dagen Vegan, dat is genomineerd voor de Vegan Awards.

Twee jaar geleden waren zielige filmpjes over dierenleed de reden voor Rietmeijer om haar eetpatroon helemaal om te gooien. ,,Ik wilde eigenlijk vegetarisch eten en mijn man wilde gezonder eten. Ik ben me er meer in gaan verdiepen en kwam erachter dat er bij de productie van zuivel en eieren ook dierenleed kan voorkomen”, vertelt ze.

Quote Ik heb ook best geworsteld, vond het erg spannend en wist niet wat ik moest verwachten Karin Rietmeijer ,,We gingen kijken of het ons zou lukken plantaardig te eten. Er kwamen toen zoveel vragen op me af en ik vond het best spannend. Hoe zorg je ervoor dat je geen tekorten oploopt? Hoe blijf je een fijn leven houden? Ik vond hier en daar wel informatie, maar ik miste een goed overzicht.”

Daarom besloot ze het handboek voor veganisten zelf te schrijven. In het eerste jaar van haar nieuwe levensstijl deed ze zoveel mogelijk kennis en ervaringen op. ,,En ik heb ook best geworsteld, vond het erg spannend en wist niet wat ik moest verwachten. Uiteindelijk bleek het helemaal niet zo te moeilijk zijn als dat ik dacht. Zeker in deze tijd. Anders eten lijkt heel moeilijk, maar ik kwam er na een tijdje achter dat je heel veel gerechten veganistisch kunt maken door kant-en-klare vleesvervangers te gebruiken.”

365 Dagen Vegan is een survival guide, een handboek. Het staat vol informatie over alles waar nieuwe veganisten tegenaan lopen en is geïllustreerd door Maria Tiqwah. Dat haar boek genomineerd is voor de Vegan Awards vindt ze een hele eer. ,,Wat mij betreft heb ik al gewonnen, gewoon omdat ik genomineerd ben. Dat vind ik al geweldig en enorm bijzonder”, vertelt de schrijfster. Haar boek is een van de zes genomineerden binnen de boekencategorie.

Voor ieder budget

Achterin het boek staan tien recepten. Eerst was de Roosendaalse niet van plan recepten in het boek te delen, maar er bleek behoefte aan te zijn. ,,Er zijn al veel vegan kookboeken, dus dat wilde ik eigenlijk niet. Toen ik veel mensen enthousiast hoorde reageren omdat ze dachten dat het een kookboek was, besloot ik mijn tien favoriete recepten te delen. Het zijn eenvoudige recepten die door iedereen te maken zijn. Ook ben ik nu toch bezig met een kookboek met eenvoudige recepten. Veel mensen denken dat vegan eten heel duur is, maar dat idee wil ik graag de wereld uit helpen. Het is voor ieder budget weggelegd.”

Wat haar nieuwe eetpatroon haar opleverde? Ze voelt zich inmiddels een stuk beter en fitter. ,,Het kan natuurlijk toeval zijn, maar ik ben sinds ik vegan eet niet meer verkouden of ziek geweest. Ook had ik last van niet te herleiden kwalen waarvoor ik al in de medische molen zat. Die klachten zijn verdwenen. Ik zeg niet dat veganistisch eten een garantie is voor een gezond leven. Ik voel me prettiger, ook geestelijk.”

Minderheid in de maatschappij

Haar omgeving keek een beetje gek op toen ze hun beslissing deelden. ,,Ze verwachtten het niet van ons. Ik moest zelf ook wel wennen aan onze nieuwe leefwijze. Ineens behoor je tot een minderheidsgroep in de maatschappij. Na twee jaar kan ik daar goed mee omgaan. Dat kaart ik in mijn boek ook aan: je kunt je best alleen voelen hierin, terwijl dat niet hoeft. Daarom leg ik uit hoe je met andere veganisten in contact kunt komen en welke evenementen er allemaal zijn.”

Haar boek wemelt van de bronvermeldingen. ,,Ik heb flink onderzoek gedaan, inderdaad. Ik heb mijn best gedaan verschillende soorten bronnen te raadplegen en niet alleen in mijn eigen wereldje te blijven. Ik wilde alles correct weergeven, ben lang bezig geweest met het controleren van de feiten. Er staan ook minder leuke dingen in, zoals de feiten over het dierenleed. Dat blijft voor iedereen een lastig onderwerp. Toch heb ik mijn best gedaan er een positief boek van te maken. Ik vertel ook over de positieve ontwikkelingen op dat gebied.”

