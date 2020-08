Het lekkerste dat Zuid-Holland te bieden heeft: stroopwafels, kaas en... sojasaus

Goudse kaas

Zeg je Holland, dan zeg je kaas. Het is een van Nederlands bekendste producten en daarvan is Goudse kaas wereldberoemd. Terecht, meent culinair journalist Laura de Grave: ,,Die is superlekker.’’ Al in de 14de eeuw maakten de boeren in de omgeving van Gouda kaas. Eeuwenlang brachten ze de kazen op schuiten naar de markt van Gouda. Daar werden ze via handjeklap verhandeld.



Tegenwoordig worden Goudse kazen ook in het buitenland gemaakt. Hoe je kunt zien of je Nederlandse kaas eet? ,,Dan staat er de beschermde titel ‘Gouda Holland’ op. De Goudse boerenkaas wordt in Nederland op de boerderij gemaakt van rauwe melk.”



Ook lekker: Boeren Goudse Oplegkaas. ,,Deze wordt op de boerderij gemaakt van de rauwe zomermelk van koeien die grazen in de weilanden van het Groene Hart. Deze kazen worden op traditionele wijze gemaakt in houten vaten met linnendoeken. Ze rijpen minimaal twintig tot 24 maanden.”