Het roer om met eten in het nieuwe jaar? Pascale Naessens helpt met een nieuwe start

,,Ik sta bekend om mijn eenvoudige en snel klaar te maken recepten, maar de eerste reactie van Nederlanders is toch vaak: oh nee, het is zoveel werk! Tot ze aan de slag gaan en zien dat het best meevalt.” Naessens kan zich desondanks voorstellen dat het even schakelen is. ,,De industrie heeft het ons gemakkelijk gemaakt. Hebben wij geen zin om te koken? Dan maken ze gewoon half-preparaten met smaken die wij het lekkerst vinden: zoet, zout. Dat is lekker, maar verslavend. We worden er dik en ziek van.’'



Overigens denkt Naessens dat niet het koken, maar het boodschappen doen het meeste werk is. Daarom levert ze bij de challenge kant-en-klare boodschappenlijstjes. Naessens kijkt uit naar hoe de reacties zullen zijn in de Facebookgroep. Een eerdere leuke reactie kreeg ze van een jonge kerel die haar aansprak tijdens een kookdemonstratie. ,,Hij vertelde dat hij door mijn boeken 20 kilo was afgevallen. Hij hield zich maandag tot en met zaterdag aan mijn schema’s, op zondag mocht hij dan alles eten wat hij wilde: spaghetti, pizza, friet. Het interessante was dat hij na verloop van tijd helemaal geen behoefte meer had aan die pizza op zondag!’'