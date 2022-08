Het stikstofplan van experts: vlees niet dubbel zo duur, maar begin met 10 procent

Wat Eten We Vandaag: Pastasala­de met erwtjes en prosciutto

Pastasalade is ideaal voor warme zomerdagen, wanneer de zin om uitgebreid te koken vaak ontbreekt. Deze pastasalade met erwtjes, prosciutto en een romige pestosaus is makkelijk en heel smaakvol. Nog wat Parmezaanse kaas over? Die past er ook uitstekend bij.

15 augustus