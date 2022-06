Het succes van pokébowls: makkelijk, gezond en fotogeniek

Koken & etenTrends komen en gaan, de een nog sneller dan de ander, maar de pokébowl is een blijvertje. De Hawaïaanse specialiteit is al jaren het populairste gerecht op menig menukaart. Wat is het geheim?

Wie trek heeft in een pokébowl hoeft niet lang te zoeken. Typ het in op een maaltijdbezorging-app en het duizelt je van de opties. Was er in 2015 slechts één pokébowl-onderneming geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, inmiddels zijn dat er al ruim 230. En niet alleen in grote steden, waar de trend begon. Ook in kleinere woonplaatsen kunnen fans van pokébowl steeds vaker hun hart ophalen.

Poké is een traditioneel gerecht uit Hawaï, waarbij verse, fijngesneden rauwe vis centraal staat – meestal tonijn, zalm of inktvis. Andere ingrediënten die je in de moderne pokébowl tegen kan komen zijn avocado, edamame bonen, komkommer, wortel, radijs, zeewier, (jasmijn)rijst en ananas. En allemaal fijngesneden, zoals de naam al zegt: poké betekent in de Hawaïaanse taal namelijk ‘dwars in stukjes snijden’.

Gezellig en kleurrijk eten

Poké is heel makkelijk en snel te eten, ziet foodtrend-analist Anneke Ammerlaan. ,,Dat vinden mensen vaak fijn. En het eet ook heel gezellig, zo’n grote kom bomvol verschillende smaken en texturen.” Een andere succesfactor is volgens de trendwatcher de vele verschillende kleuren. ,,Pokébowls zijn heel kleurrijk en zien er daardoor goed uit op foto’s. Ze zijn Instagrammable. Dat draagt zeker bij aan het succes. Voedingstrends ontstaan steeds vaker op sociale media zoals Instagram en TikTok.”

Volledig scherm Watermeloen-pokébowl met avocado & komkommer. © Eatertainment

Makkelijker en betaalbaarder dan sushi

Ook Djini Thorn, eigenaar van de keten Poké Bowl, noemt het gemak van het gerecht als reden van het succes. In 2016 opende zij de eerste vestiging en inmiddels staat de teller op vijf vestigingen, waarvan een in België. ,,Sushi was in 2016 al lange tijd populair, maar ik merkte dat veel mensen wel toe waren aan iets anders. Pokébowls lijken qua smaak erg op sushi, maar het eet veel makkelijker en het is betaalbaarder.”

Zowel Thorn als Ammerlaan noemen ook de voedingswaarde als belangrijke pijler. Pokébowls bevatten verse vis, groenten en soms ook fruit. ,,Het wordt vers bereid, weinig bewerkt en is dus een heel goede optie voor als je snel iets wilt afhalen, maar wel gezond wilt eten”, aldus Thorn. De forse groei van het aantal bedrijven dat gespecialiseerd is in poké is dan ook vooral zichtbaar in het afhaalsegment.

Nu ook pokébowl met quinoa

Wel ziet de pokébowl er anders uit dan zes jaar geleden. Zo wordt de rauwe vis regelmatig vervangen door garnalen, kip of tofu, en kun je soms voor extra toevoegingen zoals quinoa of zelfs aardappel kiezen. ,,Dat zie je vaak bij voedingstrends”, legt Ammerlaan uit. ,,Een smoothie bestond twintig jaar geleden alleen uit gepureerd bevroren fruit, maar inmiddels wordt er nog veel meer toegevoegd: groenten, melk, zaden, pitten. Afhankelijk van wat er op het moment nog meer in de mode is.”

Is de pokébowl een blijvertje? Ammerlaan denkt van wel. ,,Net als de smoothie zal ook de pokébowl niet meer verdwijnen. Laatst was ik met iemand van 80 op pad en ook die bestelde een pokébowl. Het is laagdrempelig eten voor iedereen.” Dat beaamt ook Thorn. ,,Toen we jaren geleden begonnen, zagen we hier vooral jonge vrouwen, maar tegenwoordig weten ook mannen onze zaak te vinden en is de doelgroep veel meer gemixt.”

