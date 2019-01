Hierdoor gaan kruidenplantjes zo snel dood

Koken & Eten Waarom je aubergines, aardappe­len en sommige andere voeding best niet rauw eet

27 januari Anno 2019 zijn er (weer) steeds meer mensen die enkel rauw eten. Voedsel dat bij de bereiding niet is gekookt, gebakken of gebraden en daarom meer voedingstoffen zou bevatten. Vooral onder veganisten is het populair. Of het ook daadwerkelijk gezonder is, laten we hier nu in het midden. Maar wat wél vaststaat is dat er ook eten bestaat dat je zeker niét rauw mag eten.