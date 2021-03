Hierom eten wiskundigen vandaag véél taart en pizza

Voor degenen bij wie wiskunde een beetje is weggezakt: pi is het vaste getal waarmee je berekeningen kunt maken voor cirkels. Om precies te zijn: als je de omtrek van een cirkel deelt door de diameter, dan krijg je Π (de Griekse letter voor de p). Dat getal is altijd hetzelfde: afgerond 3,14. Eigenlijk hoort er nog een oneindige reeks cijfers achter. Kun je het nog volgen? Hier kun je het nog even nalezen hoe het zit en hier vind je de Engelstalige site die geheel gewijd is aan de feestdag rondom pi.

Terug naar de viering van dit getal. Dát je het doet - dat vieren - is tot daaraan toe. Maar wanneer? Nou, als je Amerikaan bent, dan is 14 maart een logisch moment. Want in de Verenigde Staten is 3/14 een gebruikelijke manier om die veertiende dag van derde maand aan te duiden. En 3/14 lijkt behoorlijk op 3,14. Je moet er maar op komen. De dag wordt al heel lang gevierd en elk jaar blijven mensen zoeken naar de betekenis ervan, getuigt de piek die Google telkens ziet rond deze dag.

Pie rijmt op saai

Dan de taarten. Pi rijmt in het Nederlands op het woord ‘mie’. Maar in het Engels niet. Daar klinkt het precies als ‘saai’ dus daar ligt de link met taart, oftewel pie. Nou is elke pie nog geen taart, want een taart kan ook cake zijn. Het verschil: bij een pie zit de korst onder en bovenop de vulling. Bij een cake in het Engelse taalgebied is dat niet het geval. Dan de pizza. Dat ligt eenvoudiger: pi, dat zijn de eerste twee letters van pizza. En ook rond. Dus je kunt ook van de pizza makkelijk de diameter berekenen. Of de omtrek, wat je maar wilt.



De pie lijkt veruit favoriet. In de Verenigde Staten maakt het nogal uit waar je woont als het gaat om voorkeur voor de soort pie. Zo is de Westkust-zoeker vooral benieuwd naar pies met de boysenbes, een kruising tussen drie soorten bessen en pies met aardbeien en rabarber. Aan de Oostkust zie je meer hartige pies: met tomaten, met ricotta en met zoete aardappel. In Florida staat de key lime pie nog steeds in hoog aanzien, als je de Google-zoekopdrachten mag geloven. Het recept daarvan vind je hieronder de video.

Volledig scherm De zoekopdrachten die eruit springen, verschillen van staat tot staat in de VS. © Google

Feitjes over pi

- Het symbool is al in in gebruik sinds de wiskundig William Jones uit Wales het introduceerde. Collega-wiskundige Leonhard Euler maakte het symbool bekend.

- Omdat we de exacte waarde van pi niet kunnen berekenen (achter de komma gaat het eindeloos door) kunnen we nooit de precieze omtrek van een cirkel berekenen.

- Het is een sport onder wiskundigen om zoveel mogelijk cijfers achter de komma op te noemen. Degene die daar het best in slaagde was Rajveer Meena die in India op 21 maart 2015 70.000 decimalen kon opnoemen. Hij deed dit geblinddoekt en hij deed er tien uur over.

- De viering van pi begon bij de natuurkundige Larry Shaw in San Francisco. Daarom wordt de man ook wel Prince of Pi genoemd.

Zelf pizza maken vandaag? Hier vind je een recept voor een lekkere calzone en hier vind je er eentje gemaakt van tortilla (lekker makkelijk). Meer zin in een herders-pie, probeer dan deze, goed vullende versie. Of de chicken pie die je hieronder ziet.



Fijne pi-dag gewenst!

Key lime pie

Ingrediënten

- 150 g boter

- 400 g biscuits

- 250 g roomkaas

- 1 blik gecondenseerde melk

- 8 limoenen

- 300 ml slagroom

- 12 blaadjes gelatine

- 300 g suiker

- 5 eiwitten

- 10 marshmallows

Benodigdheden

- Keukenmachine

- Springvorm van ongeveer 24 cm doorsnede

Bereidingswijze

- Smelt de boter.

- Maal de koekjes fijn in de keukenmachine.

- Meng met de gesmolten boter in de taartvorm en druk aan. Zet in de koelkast.

- Week de blaadjes gelatine in koud water.

- Rasp en pers de limoenen.

- Roer de roomkaas met de gecondenseerde melk, limoensap en grootste deel rasp zacht.

- Verwarm de slagroom.

- Knijp de blaadjes gelatine uit en laat ze oplossen in de slagroom.

- Doe de slagroom bij het roomkaasmengsel.

- Giet in de taartvorm en zet in de koelkast.

- Nu komen we bij de marshmallowtopping.

- Verwarm de oven voor op 220 °C.

- Doe de suiker op bakpapier in een ovenschaal en laat 10 minuten warm worden.

- Klop ondertussen in een brandschone schaal de eiwitten stijf.

- Voeg daarna lepel voor lepel de hete suiker aan het eiwit toe.

- Laat 10 minuten draaien met een elektrische mixer.

- Verwarm de marshmallows 30 seconden op 900 watt in de magnetron.

- Roer door de meringue en het stort op de taart.

- Je kan de bovenkant met een brander een beetje kleuren maar dit is niet noodzakelijk.

- Strooi er wat limoenrasp overheen.

- Snijd met een heet mes.

Recept 24Kitchen.

