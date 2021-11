Hoe de Britten curry ‘uitvonden’ en zes andere feiten over je favoriete Indiase maal

Koken & etenWat is er heerlijker in de herfst dan een kom verwarmende curry? Er bestaan eindeloos veel varianten van deze bekende Indiase maaltijd. Alhoewel, is het gerecht eigenlijk wel Indiaas? Zeven feiten die je waarschijnlijk nog niet wist over curry.

1 Er zijn oneindig veel curry's. Er zijn Indiase, Pakistaanse, Sri Lankaanse en Bengaalse curry's. Amerikaan Dan Toombs meldt in zijn boek The Curry Guy Compleet wat al die curry's gemeen hebben. Elk recept begint met een beetje olie in de pan. Vaak volgt dan een pasta van gember met knoflook of een berg gesneden ui.

2 Restaurants gebruiken vaak een basissaus. De basissauzen in restaurants lijken vaak op elkaar, aldus Toombs. Er zitten meestal kool, paprika, ui, tomatenblokjes en veel specerijen in. De magie begint als je deze slappe saus met je eigen ingrediënten verrijkt, vindt de Amerikaan.

3 Kennis over curry gaat over van generatie op generatie. Geschreven bronnen zijn er wel, maar veel kinderen leren koken van hun ouders. Dat gebeurt in de keuken. Daarom belooft Paulami Josh in haar boek De Bijbel van de Indiase Keuken ook niet dat zij de enige echte authentieke curry's brengt.

4 In curry zit niet altijd kokosmelk. ,,Heel soms wel", aldus Joshi. ,,Maar het belangrijkste voor een curry is goede specerijen. En geduld.”

5 Er hoeft niet per se vlees in je curry. Dan Toombs bewijst in zijn boek over plantaardige curry's (met meer dan honderd recepten) dat je geen kip, lam of ander vlees in een curry hoeft te verwerken: groenten passen er juist heel goed in. De populaire Britse kookboekenauteur en tv-presenatator Nadiya Hussain (zij won in 2015 The Great British Bake Off en schittert in twee Netflix-series) heeft in haar boek Time to eat eentje met jackfruit en eentje met zoete aardappelen opgenomen. Haar favoriet is een curry die ze in Thailand at. Je kunt die curry ook bereiden met stevige groenten.

6 De Britten vonden curry uit. Britten die eind jaren vijftig specerijen meebrachten uit India naar het Verenigd Koninkrijk. Ook kwamen gastarbeiders uit Bangladesh werken in Groot-Brittannië. Velen van hen hadden gewerkt op vrachtschepen die voeren tussen India en Engeland, vertelt Paulami Joshi in De Bijbel van de Indiase keuken. Op die schepen kookten ze hun eigen interpretatie van Indiaas eten, aangepast aan de Britse smaak. Alle gerechten werden curry genoemd. ‘Alsof de enorme diversiteit die India aan keukens en smaken te bieden heeft valt terug te brengen tot één simpele term’, stelt Joshi relativerend.

7 Currypoeder is gerelateerd aan curry. Currypoeder is een mix van kruiden en kurkuma om curry mee te maken, aldus Joshi. ,,Als je in India naar een supermarkt gaat, krijg je kerrieblaadjes in poedervorm als je om kerriepoeder vraagt.” Verwarrend. Om het nog ingewikkelder te maken: in Nederland hebben we het over kerrie als het over de poedermix van specerijen gaat en over curry als je daarmee kookt. Vlamingen gebruiken ook het woord curry voor het poeder.

Zin gekregen om zelf aan de slag te gaan? Hieronder vind je zes verrassende varianten van Eatertainment.

Thaise groene curry met tilapiafilet. Deze groene curry dankt zijn naam aan de groene pepers die erin verwerkt zijn. Het gerecht is populair dankzij de gebalanceerde, lichtpittige smaak. Je kunt de curry pittiger maken door extra pepers toe te voegen.

Volledig scherm Thaise groene curry met tilapiafilet. © Eatertainment

Kai panang (Thaise kip in pindacurry). Nog een Thaise curry, die ook wel bekend staat als Thaise rode curry. Hij is ietwat pittig en snel en makkelijk te bereiden. Handig voor als je snel iets lekkers op tafel wilt hebben.

Volledig scherm Kai panang (Thaise kip in pindacurry). © Eatertainment

Kikkererwtencurry met kruidige rijst. Deze curry is licht pittig en smaakt goed met kruidige rijst. Hou je van pittig? Voeg dan tabasco of een beetje sambal toe.

Volledig scherm Kikkererwtencurry met kruidige rijst. © Eatertainment

Romige kokoscurry met aardappel en ananas. Deze variant zet je 20 minuten op tafel en zit vol groenten. De ananas geeft het gerecht een lichtzoete twist. Lekker om met naanbrood te dippen.

Volledig scherm Romige kokoscurry met aardappel en ananas. © Eatertainment

Spinaziecurry met witte kaas en flatbread. In India is het normaal om met je handen te eten. Met dit recept gaat het haast niet anders, want je dipt het flatbread in de spinaziecurry.

Volledig scherm Spinaziecurry met witte kaas en flatbread. © Eatertainment

Zoete aardappelcurry met paprika. De kaneel in deze zoete-aardappelcurry met paprika zorgt voor een warm aroma.

Volledig scherm Zoete aardappelcurry met paprika. © Eatertainment

Trucs, weetjes en inspiratie over koken en eten vind je in onderstaande video's:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.