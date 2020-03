Hoe koop je veilig bij de supermarkt of een afhaalrestaurant? Een viroloog geeft tips

Supermarkten hebben allerlei maatregelen genomen om het boodschappen doen voor de klanten zo veilig mogelijk te maken: er zijn schermen bij de kassa, klanten moeten een winkelwagen gebruiken en caissières dragen handschoentjes.



Hoe groot is het risico nu nog in winkels? ,,Het coronavirus verspreidt zich als een besmette persoon kleine druppeltjes in de lucht hoest", legt viroloog Marc van Ranst uit. ,,Adem je deze druppeltjes in, of raak je een oppervlak aan waarop ze beland zijn en komen ze vervolgens op je gezicht terecht, dan kun je mogelijk besmet raken. Winkelen in een drukke supermarkt houdt dus een risico in.’’



Dat is volgens Van Ranst de reden waarom supermarkten soms maar een beperkt aantal mensen gelijktijdig binnenlaten. ,,Omdat mensen in supermarkten vaak producten aanraken en verplaatsen, kun je het beste nog een paar extra maatregelen handhaven om besmetting via de producten te voorkomen”, aldus Van Ranst.

Tips

Van Ranst geeft de volgende tips:

• Was je handen grondig met zeep en water voor én na het winkelen.

• Behandel elk oppervlak alsof het mogelijk besmet is: raak zo weinig mogelijk aan en voorkom dat je met je handen je gezicht aanraakt tijdens het winkelen.

• Maak gebruik van contactloos betalen.

Volledig scherm Marc van Ranst trok met VTM Nieuws naar de winkel en legt uit hoe je het risico op besmetting kan beperken © VTM

Tips voor thuis

Er zijn geen aanwijzingen dat het coronavirus doorgegeven wordt via voeding en de ingrediënten koken of bakken doodt het virus. Maar verpakkingen zijn mogelijk wel aangeraakt door anderen. Hoewel voedselbedrijven stellen dat de verpakkingen geen risico met zich meedragen, kun je enkele voorzorgsmaatregelen treffen:

• Was niet-verpakte verse producten grondig onder stromend water en laat ze daarna drogen.

• Laat verpakte producten 72 uur staan voordat je ze gebruikt of maak de verpakking schoon met water en zeep of verdund bleekmiddel.

Eten bestellen

Omdat je met minder mensen in contact komt, houdt een levering aan huis over het algemeen minder risico in dan een bezoek aan de supermarkt. Een mogelijke besmetting kan enkel van de verpakking komen, of van de bezorger.

De meeste thuisleverdiensten houden hier rekening mee en hebben contactloze leveringen ingevoerd. Dat betekent dat de bezorger de bestelling op de grond neerzet, aanbelt en vervolgens enkele stappen naar achteren zet. Een handtekening zetten voor ontvangst is niet meer nodig.



Voor de zekerheid kun je met een briefje op de deur duidelijk maken dat je de levering graag contactloos ontvangt.

Eten afhalen

Omdat ze geen klanten meer kunnen ontvangen, zijn veel restaurants met afhaalmaaltijden gestart. Restaurantkeukens hanteren doorgaans een strikte hygiëne, dus is de kans om hier besmet te raken beperkt. Het risico schuilt vooral in de aanwezigheid van andere klanten, aldus Van Ranst. Afstand houden is hier dus weer de boodschap.



Het risico op besmetting via de verpakking kan vermeden worden door de inhoud – met een vork of lepel, niet met je handen – in een schoon bord te scheppen en vervolgens de verpakking weg te gooien en je handen grondig te wassen.