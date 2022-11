Hoe lang moet je je oven écht voorverwarmen?

Koken & EtenIn elk recept waar je je oven voor gebruikt, staat dat je ‘m moet voorverwarmen. Waarom is dat? Hoe kun je zien of je oven écht warm is? En wat is de reden dat bijna elk recept vraagt om te kiezen voor 180 graden?

Hoe weet je hoe warm je oven is?

,,Vertrouw niet zomaar op de temperatuur die de huis-tuin- en keukenoven aangeeft”, zegt chef-kok Freek De Roo. ,,Als ik bij mensen thuis ga koken, neem ik mijn eigen thermometer mee. Ik merk regelmatig dat ovens niet altijd de temperatuur bereiken die ze aangeven. Hoe dat precies komt, weet ik niet. Het lijkt er in elk geval op dat de ovens voor dagelijks gebruik digitaal niet goed zijn afgesteld.”



,,De aangeduide temperatuur kan soms 10 tot 15 graden schelen met de écht behaalde temperatuur. Ik raad daarom aan om een hittebestendige thermometer in de oven te hangen. Zo’n apparaatje kost niet veel en je vindt ‘m gewoon terug in de winkel voor huishoudtoestellen. Het is een analoge thermometer waarop de temperatuur in de binnenkant van je oven verschijnt.”

Waarom moet de oven op 180 graden?

De meest courante temperatuur van je oven is 180 graden. ,,Die temperatuur is bijvoorbeeld ideaal om vlees en vis te garen”, aldus De Roo. ,,Als je vis als zeetong, een moot kabeljauw of tarbot eerst in de pan hebt aangebakken, is 7 minuten de perfecte gaartijd in een voorverwarmde oven van 180 graden. Let op: dan moet je de vis wel écht eerst kort aanbakken, anders zal hij na die 7 minuten nog niet volledig gaar zijn.”

Voor een stukje vlees gelden er andere getallen die je moet onthouden. De Roos onderscheidt verschillende stadia van gaarheid. Voor bleu chaud (rare) rekent hij 4 minuten op 180 °C, voor saignant (medium rare) 5 minuten, voor à point (medium) 7 tot 8 minuten en voor bien cuit (well done) 9 tot 10 minuten. Bij bleu chaud is de buitenkant gebakken, en de binnenkant warm.



,,Ook het stuk vlees schroei je het beste eerst al wat aan in de pan. Kortom: als je weet dat je oven op exact 180 graden staat en je past het aantal minuten toe voor vlees en vis, dan mag je er zeker van zijn dat het ingrediënt zal worden bereid zoals jij dat wilt.”

Hoelang moet je de oven voorverwarmen?

Ze zeggen weleens dat 20 minuten dé ideale tijd is om je oven voor te verwarmen. ,,Koken is tijd en temperatuur, daar hangt het eindresultaat van af”, vertelt De Roo. ,,Er wordt inderdaad gezegd dat 20 minuten de ideale tijdspanne is om die optimale temperatuur te bereiken.”



De Roo gaat vooral uit van het motto ‘meten is weten’. ,,Hang dus een thermometer in de oven en vertrouw op de temperatuur die je daarop leest. Als die 180 graden aangeeft, mag je ervan uitgaan dat het die temperatuur is, ongeacht wat je oven zegt of hoe veel minuten er al zijn gepasseerd.”



Ook de grootte van je oven speelt een rol in hoe lang je ‘m moet voorverwarmen. Hoe groter de oven, hoe meer tijd nodig zal zijn om de warme lucht overal verspreid te krijgen.

Waarom moet je de oven voorverwarmen?

Als je voeding in de oven schuift, vinden er allerlei chemische reacties plaats. Zo gaan de suikers in groenten karamelliseren en zal de textuur en smaak van je vlees veranderen. Voor gebak moet je niet voor niets de bakvorm inboteren of inwrijven met kokosolie: de instant hitte doet het gerecht de vorm aannemen die je ervan verwacht.

Moet elk gerecht op 180 graden in de oven?

,,Eigenlijk is die 180 graden de standaard”, zegt De Roo. ,,Het is gewoon de ideale temperatuur om je vlees en vis van de buitenkant naar de binnenkant te garen.”



Je gebruikt de voorverwarmde oven vanzelfsprekend ook voor taart en gebak. ,,Voor een taartbodem geldt ook 180 graden als ideale temperatuur. Laat de vorm 30 minuten bakken. Voor een cake kies ik meestal voor een baktijd van 60 minuten bij 175 °C, met boven- en onderwarmte.”

Quote Een diep­vriespiz­za kun je in de oven doen zonder dat die is voorver­warmd. Daar bestaat een trucje voor

Wil je thuis gasten ontvangen en wil je voor hen koken, dan is het ideaal om de oven al een uur voor hun aankomst op 180 graden te zetten. ,,Dan kan er helemaal niets verkeerd gaan. Doe die oven ondertussen niet te vaak open en dicht, want dan verlies je warmte. Wil je na een tijdje bijvoorbeeld je voorgerecht van vis klaarmaken, dan doe je gewoon op het gemak wat ik al beschreef: even dichtschroeien in de pan, daarna 7 minuten in de oven.”

Kun je iets klaarmaken zonder dat je de oven moet voorverwarmen?

,,Er zijn weinig producten waarmee dat kan”, vertelt De Roo. Toch is er ééntje. ,,Een diepvriespizza kun je in de oven doen zonder dat die is voorverwarmd. Daar bestaat een trucje voor: zodra je de diepgevroren pizza in de oven hebt gelegd, zet je de oven op een maximumtemperatuur van 230 tot 240 graden. Zodra het lampje uitgaat dat het maximum aangeeft, is de pizza eigenlijk al klaar.”

De restwarmte van je oven kun je nog gebruiken. ,,Als je je vlees al op voorhand helemaal hebt klaargemaakt, dan kun je dat perfect bewaren op 50 graden. Een steak kan een hele tijd blijven zitten op die temperatuur. Je kan die dan erg smaakvol serveren, op de juiste cuisson. Je mag daar een aluminiumfolie omheen doen, maar dat hoeft niet per se. Bij 50 graden kan er weinig mislopen: het vlees is voldoende warm, maar het gaart tegelijkertijd niet verder. Het vlees droogt ook niet uit.”

