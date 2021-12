Hoe Theo ons eetpatroon wil veranderen: ‘Leg maar eens uit dat er hout in je koek zit’

Koken & Eten Keihard of helemaal rot: door deze gadget belandt een foute mango of avocado niet meer in de schappen

Mensen die in de supermarkt wel eens een mango of avocado kopen, kennen het probleem. Je denkt een prachtexemplaar te hebben bemachtigd, maar de volgende dag blijkt dat allerminst het geval. Of het ding wordt nooit echt rijp, óf het is alweer verrot.

9 december