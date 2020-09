Hoe weet je of je een gezond brood koopt? Kleur zegt niet zoveel

Albert Heijn De schijf van drie: zo beweeg je voldoende

Sporten is gezond, alleen is niet iedereen van ons gebouwd voor de triatlon of olympisch goud. Hoeft ook niet! Want als je als volwassene 2,5 uur per week in beweging komt, ben je al goed op weg. En wist je dat stofzuigen al een aardige sportieve prestatie is? Beweegcoach Han de Hair van FoodFirst Network heeft een handig ezelsbruggetje om de juiste soort beweging te onthouden: de Schijf van Drie.