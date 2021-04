Honderden medewerkers Jumbo geraakt door reorganisatie, FNV spreekt van ‘verkapte bezuiniging’

In een verklaring laat Jumbo weinig los over de aard van de veranderingen. ,,Het uitgangspunt is dat er geen banen verdwijnen", aldus het bedrijf. Volgens RTL Z, dat eerder de hand wist te leggen op een brief van Jumbo aan het eigen personeel, raakt de ingreep honderden medewerkers. In de ‘nieuwe winkelorganisatie’ zouden de functies ‘afdelingschef’ en ‘eerste medewerker’ vervallen.

Jumbo denkt met deze organisatiewijziging beter te kunnen inspelen op wat het noemt ‘huidige en toekomstige wensen van de klant’. Er zouden ook weer nieuwe functies bijkomen. Medewerkers met een vast contract krijgen volgens Jumbo voorrang bij het solliciteren op een nieuwe functie.

Verkapte bezuiniging

FNV noemt de reorganisatie ‘te belachelijk voor woorden'. ,,Dit is gewoon een verkapte bezuiniging”, vindt FNV-bestuurder Mari Martens. Volgens hem gaat het de laatste tijd juist goed met Jumbo, waardoor de ingreep onnodig zou zijn. Maar zolang Jumbo geen formeel ontslag aanvraagt, kan er in de ogen van Martens eigenlijk weinig gebeuren wat betreft salaris. Het werk van mensen zou er alleen iets anders uit kunnen gaan zien. ,,Jumbo heeft voor niemand ontslag aangevraagd, dus wij raden aan als je dat wordt gevraagd niet in te stemmen met een lager salaris”, zegt FNV-bestuurder Mari Martens.

Jumbo telt momenteel ruim 680 supermarkten, waaronder acht grotere Foodmarkten. De onderneming is na Albert Heijn de tweede supermarktketen van Nederland. Net als die grootgrutter uit Zaandam is Jumbo ook actief in België.