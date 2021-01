Horeca blij dat avondklok niet geldt voor maaltijdbezorgers

Bij KHN hadden ze de afgelopen dagen al verwacht dat het kabinet de avondklok op deze manier wilde aanpakken. In andere Europese landen zijn ook uitzonderingen gemaakt voor het bezorgen van eten. Afhalen van maaltijden bij restaurants wordt wel ingeperkt. Dat mag in het voorstel van het kabinet straks nog maar tot 20.15 uur. Maar deze beperking was in de ogen van Willemsen ‘onontkoombaar’. Thuisbezorgd.nl, marktleider in maaltijdbezorging, verwacht geen extra drukte in de avonduren nu de afhaalmogelijkheid na 20.15 uur wegvalt. ,,De piek van bestellingen ligt toch vroeger en verschoof door het thuiswerken al naar een eerder moment.”

Cafetaria's

Voor snackbars, cafetaria's en frituurbedrijven is het nog afwachten hoe Nederlanders zullen reageren op de avondklok. Volgens directeur Frans van Rooij van vakvereniging ProFri zullen klanten van buurtcafetaria's er wel voor zorgen dat ze hun portie friet op tijd hebben afgehaald. Snackbars die het moeten hebben van impulsaankopen in de nacht hebben mogelijk meer last van de avondklok.



,,Maar de winkelstraten zijn eigenlijk al uitgestorven", erkent Van Rooij. ,,Er zijn ondernemers die nog plussen, maar ook die in het rood komen. In heel 2020 verloren we al 300 miljoen euro door corona, een kwart van alle omzet.”



Hij vreest ook een andere tegenvaller voor snackbars die bezorgen. De omzet per bestelling zal waarschijnlijk lager liggen nu bezoek aan huis verder is beperkt. ,,Als je voor een tientje aan bestellingen gratis gaat bezorgen, is het nog maar de vraag wat je daar aan overhoudt.”



Echt een hapje eten in een restaurant of café is inmiddels al maanden niet meer mogelijk, en dat kost ondernemers in de sector een hoop geld. KHN vindt het daarom het allerbelangrijkste dat er extra steunmaatregelen komen om bedrijven door de crisis te helpen. Willemsen verwacht daar vrijdag meer nieuws over.



Keukenpersoneel van restaurants en natuurlijk de maaltijdbezorgers zelf hebben straks een speciale verklaring nodig om na 20.30 uur nog over straat te mogen. Om de eigen achterban hierover goed te informeren stuurt KHN komende dagen een speciale nieuwsbrief uit, waarin horecaondernemers kunnen lezen wat ze precies moeten regelen voor de avondklok.