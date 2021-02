Horeca moedeloos van uitstel op uitstel: ‘Wanneer mag het café weer open?’

Het is u vast ontgaan, maar de Horecava, de hoogmis van de horecabranche, werd maandag gevierd. Dit jaar was de vakbeurs geen vier dagen durend evenement in de RAI om het nieuwste drankje te proeven of de jongste terrasbiertap te proberen, maar een online evenement waar eigenlijk maar één vraag centraal stond: wanneer mogen we weer open? Natuurlijk waren er presentaties, maar het chagrijn was online bijna voelbaar.

Quote Welke ouder zegt nu nog dat een horecaop­lei­ding een goed idee is? Edwin Vlek, FNV Horeca ,,Er is geen enkel perspectief’’, gromt Edwin Vlek van FNV Horeca. ,,In de routekaart van het kabinet is de horeca een voetnoot. We zijn er verbolgen over. Want we hebben het wel over een sector waar 450.000 mensen werkten.’’ Hij praat in de verleden tijd, want zo voelt het ook. ,,Vele tienduizenden mensen hebben het horecavak inmiddels verlaten. Terwijl die keihard nodig zijn om alles weer op te starten als het weer kan. En er is ook nauwelijks instroom vanuit de opleidingen. Welke ouder zegt nu nog tegen zijn kind dat een horecaopleiding een goed idee is?’’

In de arbeidsmarktprognose 2021 van het UWV daalt de werkgelegenheid in de horeca en bij de cateringbedrijven door corona met 60.000 banen. Geen sector wordt qua werkgelegenheid procentueel (-11 procent) zo hard geraakt. Wie zijn baan verliest gaat elders aan de slag, terwijl de sector verwacht dat er de komende jaren - als het virus voorgoed verslagen is - juist meer mensen nodig zijn.

Vlek ergert zich eraan dat er in het kabinet niet veel meer aandacht is voor de horecabranche. Al bijna vier maanden zijn kroegen, restaurants, lunchrooms en koffietentjes gesloten. Sommige hebben een nieuw verdienmodel ontwikkeld met afhaalmaaltijden en weten zo een basisinkomen te genereren, maar dat lukt niet iedereen. De mogelijkheden van een café zijn beperkt. ,,Het water staat bedrijven en mensen echt tot aan de lippen. En het schuift maar. 1 februari naar 1 maart en wie weet hoeveel maanden er nog bijkomen.’’ Bovendien zullen de hogere besmettingen als gevolg van de eerste versoepelingen - openen van de scholen - ervoor zorgen dat de horeca nóg langer moet wachten.

Vierkante meter

Voorzitter Robèr Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zegt dat de horeca al eind vorig jaar met een plan kwam, maar dat het kabinet vertikt om ernaar te handelen. ,,Met een heropeningsprotocol, afspraken over het aantal mensen per vierkante meter, goede ventilatie en hygiënemaatregelen kunnen we een veilige heropening van de gehele horeca bewerkstelligen. Er ligt een heel plan en protocol klaar; een gedegen plan, waardoor wij van mening zijn dat we onze gasten op een verantwoorde en veilige manier kunnen verwelkomen.” Ook FNV denkt dat een heropening met maatregelen zoals afgelopen zomer - maximum aantal gasten, afstand houden en verplicht zitten - een optie is.

De branche is bang dat de horeca als allerlaatste pas weer open mag. Eerst de scholen, vervolgens de culturele sector, de restaurants en als allerlaatste de cafés. KHN zegt dat het kabinet onvoldoende luistert naar de horecaondernemers en vasthoudt aan het ‘starre beleid’ uit de eerste coronafase. ,,Onbegrijpelijk, onacceptabel en wederom té laat volgens KHN. De horeca kan én wil sectorbreed op een veilige manier haar deuren openen zodra de lockdown wordt versoepeld.’’

Wanneer dan? Nu nog niet, zegt de branche. Maar wél zodra er versoepelingen mogelijk zijn en in ieder geval tegelijk met de winkels. ,,KHN gaat ervan uit dat het kabinet aan deze oproep gehoor geeft en samen met de branchevereniging de mogelijkheden bespreekt om de horeca tegelijk met de winkels te openen. Zo kunnen ondernemers ook anticiperen op de heropening en de benodigde voorbereidingen treffen.’’

Italië open

Niet overal in Europa is de overheid zo rigide bij het sluiten van de horeca om het aantal besmettingen te beteugelen. In Italië mogen sinds maandag in een groot deel van het land, waaronder Rome, restaurants en cafés overdag ook weer klanten bedienen. 's Avonds moet de horeca wel dicht. Naar schatting kunnen 300.000 horecazaken, 80 procent van het totaal, weer profiteren van de heropening. Gezien het aantal besmettingen in Italië lijkt heropening van de horeca onverantwoord, maar de Italiaanse overheid nam het besluit vooral om de economie te redden. Ook in Spanje zijn in en rond Barcelona cafés en restaurants alweer open sinds eind november, weliswaar met beperkte capaciteit. Ook rond Madrid worden de beperkingen iets versoepeld. Zo wordt overwogen om de avondklok te verzetten van 22.00 naar 24.00 uur.

Maar niet overal. In Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en België zit net als in Nederland de horeca potdicht. In Duitsland is de harde lockdown verlengd tot 15 februari en moet de horeca naar verwachting nóg langer gesloten blijven. Sommige restaurants in Frankrijk serveren uit woede tegen de verplichte sluiting ‘verzetsmaaltijden’. De restauranthouders krijgen hoge boetes en riskeren het wegvallen van de coronasteun als ze gepakt worden.