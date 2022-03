‘Iemand met hoog BMI kan ook gezond zijn’: arts en diëtist ontkrachten gezondheidsclaims

Koken & EtenVolgens aanhangers van koolhydraatarme diëten zijn koolhydraten des duivels, voor anderen is een suikervrij eetpatroon een mogelijk beschermmiddel tegen kanker, maar is dat wel zo? De Londense arts Joshua Wolrich kampte als student geneeskunde met overgewicht en zat met allerlei van dit soort vragen, waarover hij een populair boek schreef. We leggen vijf gezondheidsclaims uit zijn boek voor aan diëtist Michaël Sels. ,,Onze maatschappij gebruikt veel te vaak een gezondheidsaanpak gefocust op gewicht.”

Als student geneeskunde had de Londense arts Joshua Wolrich een schuldgevoel over zijn overgewicht. Hoe kon hij zijn patiënten adviseren over hun gezondheid als hij zelf zo duidelijk ongezond was? Maar was hij wel zo ongezond als hij dacht, want zegt onze BMI eigenlijk echt iets over onze gezondheid? En is het terecht dat we gezondheidsclaims formuleren over onze voeding?

Op basis van die vragen, waar Wolrich zelf mee worstelde, ging hij op onderzoek uit. Daarbij stelde hij vast dat veel boeken over voeding geschreven zijn door artsen, niét door voedingsdeskundigen. Sommige artsen gingen - samen met een aantal wellnessgoeroes - voeding zelfs ‘medicaliseren’.

,,Uiteraard kan voeding een positieve impact hebben op iemands gezondheid”, stelt Wolrich daarover. ,,Maar je mag voeding en medicatie niet met elkaar gelijkstellen. Voeding kan gebruikt worden naast medicijnen, maar sapjes drinken om bijvoorbeeld kanker te genezen? Dat is ronduit gevaarlijk.”

Wolrich verzamelde zijn antwoorden in Voeding is geen medicijn, waarin hij naar eigen zeggen ten strijde trekt tegen de ‘nutribullshit’. We namen vijf van Wolrich’ gezondheidsstatements uit zijn boek en legden ze voor aan Michaël Sels, diëtist bij het UZ Antwerpen.

1. Gewicht zegt niet veel over gezondheid

Probeer wat af te vallen: artsen adviseren het hun patiënten vaak in het belang van hun algemene gezondheid, lezen we in zijn boek. Maar volgens Wolrich zou het niets uitmaken of je een BMI van 18 of 30 hebt, als het gaat om sterftecijfers. Onze socio-economische status is een veel betere indicator voor onze gezondheid, met name de vraag of we ons vers fruit en groenten kunnen veroorloven, stelt hij. En vooral: of we de tijd, fysieke en mentale capaciteit hebben om aan lichaamsbeweging te doen.

‘Hoe welgestelder we zijn, hoe gemakkelijker het is om gezonde keuzes te maken’, schrijft Wolrich. ‘Toch hanteert onze maatschappij vooral nog een gewichtsnormatieve aanpak, eentje waarbij een focus op gewicht(-sverlies) wordt gebruikt om gezondheid en welzijn te definiëren. Mét schadelijke gevolgen, want het leidt ertoe dat mensen soms gezonde gewoontes opgeven, omdat ze er niet van afvallen.’ Als je bovendien weet dat diëten op termijn vaak leidt tot gewichtstoename, dan is het volgens Wolricht dringend tijd om te stoppen met dat gewichtsstigma.

Michaël Sels: ,,Hier heeft hij grotendeels gelijk in. Op individueel niveau kan iemand met een hoog BMI toch gezond zijn. Denk maar aan sporters zoals Romelu Lukaku of Michael Phelps. Op groepsniveau mag je de link tussen een hoger BMI en heel wat aandoeningen daarentegen niet negeren. Al draagt de overheid hierin een verpletterende verantwoordelijkheid. Zo moeten er meer regels komen rond gezondheidsclaims op etiketten van voedingsmiddelen.” Volledig scherm ‘Op individueel niveau kan iemand met een hoge BMI toch gezond zijn, op groepsniveau mag je de link tussen een hoge BMI en aandoeningen niet onderschatten’, aldus diëtist Michaël Sels. © Getty Images

2. Koolhydraten zijn nodig

‘Koolhydraatarme diëten zijn populair. Volgens aanhangers ervan zijn koolhydraten des duivels, maar is dat wel zo? Op lange termijn pleit er weinig in het voordeel van zo’n dieet’, schrijft Wolrich. ‘Kijk maar naar Japan, waar witte rijst het hoofdbestanddeel is van elke maaltijd, maar waar de obesitascijfers het laagst zijn van alle Oeso-landen. Of kijk naar het feit dat we de laatste jaren wereldwijd minder koolhydraten zijn gaan eten, terwijl de gemiddelde lichaamsomtrek groeit. Theoretisch gezien kunnen we inderdaad overleven zonder’, vervolgt hij nog. ‘Maar duurzaam afvallen doe je niet op die manier. Het initiële gewichtsverlies is vrijwel uitsluitend vocht. Voeding demoniseren vanuit angst is bovendien niet onschuldig. Het is de bron van elke eetstoornis.’

Michaël Sels: ,,Eetpatronen zijn vandaag de dag de nieuwe religie. Bepaalde voedingsmiddelen worden gedemoniseerd. Maar koolhydraten zijn – net als andere voedingsstoffen – heel krachtige bronnen van energie. Het gaat ­altijd over nuance en daar hebben veel mensen het moeilijk mee. Ze houden ervan om voedingsmiddelen te classificeren als ‘gezond’ of ‘ongezond’. Zo simpel is het niet: je wordt bijvoorbeeld ook niet dik van wat je eet tussen kerst en nieuwjaar, wel van wat je de rest van het jaar eet.”

3. Een veganistische levensstijl is niet sowieso gezonder

‘Waarom zou je dierlijke producten weren? Vlees kan een uitstekende bron zijn van eiwitten en ijzer, zuivel van calcium, en vette vis van meervoudige onverzadigde vetten. Je moet zo’n twee kilogram broccoli eten om dezelfde hoeveelheid eiwitten binnen te krijgen als bij een biefstuk van 250 gram.’ Volgens Wolrich is een plantaardig dieet dan ook niet per se gezonder dan eentje waarin je ook dierlijke producten eet.

Waar die claim dan vandaan komt? ‘Bij de vleeseters zitten meer mensen met een ongezonde levensstijl dan bij de veganisten’, aldus Wolrich. ‘Roken, overmatig alcohol drinken en minder bewegen gaan vaker gepaard met vlees eten dan met een zuiver plantaardige levensstijl. Dat maakt dat de gemiddelde vleeseter ongezonder is dan de gemiddelde veganist. Vleeseters consumeren bovendien gemiddeld minder voedingsvezels, fruit en groente dan veganisten. Dat zouden ze beter wel doen, want planten zijn waanzinnig goed voor je gezondheid.’

Quote Veel merken gebruiken het label ‘vegan’ om een product een gezond imago te geven, maar vegan chips zijn nog steeds ongezond Michaël Sels

Michaël Sels: ,,Het klopt helemaal wat hij zegt. Helaas gebruiken veel merken het label ‘vegan’ om een product een gezond imago te geven. Vegan chips zijn bijvoorbeeld niet gezonder dan andere chips. ‘Vegan’ of ‘vegetarisch’ betekent niet dat iets automatisch gezond is.”

4. Je moet je hongergevoel niet negeren

Als Wolrich vroeger chips in huis had, bedacht hij voor zichzelf allerlei regeltjes om maar niet de hele zak op te eten. Zijn grote angst was dat hij zichzelf ongecontroleerd zou volproppen met ongezonde rommel. Regelmatig gebeurde dat ook, wat dan leidde tot een schuldgevoel. Ondertussen is die angst weg én geniet Wolrich met mate van zijn favoriete chips.

In plaats van meer regels op te stellen over wat hij al dan niet mocht eten, gaf hij zichzelf de onvoorwaardelijke toestemming om zoveel chips te eten als hij wilde. Door chips niet langer te demoniseren, ontwikkelde hij een ontspannen relatie met voeding en leerde hij luisteren naar zijn lichaam. Wolrich ging zijn honger niet langer behandelen als iets ongewenst, maar ging dat gevoel met respect behandelen: ‘Wanneer je dorst hebt, drink je iets. Wanneer je honger hebt, probeer dan ook iets te eten’, benadrukt hij.

Dat klinkt logisch, maar veel mensen eten niet per se omdat ze honger hebben, wel om een emotionele leegte te vullen, bijvoorbeeld. Zo raakt volgens Wolrich je eetpatroon verstoord en herken je gevoelens van honger en verzadiging niet langer. Hoe kun je dat volle gevoel dan wel opnieuw leren herkennen? ‘Verwijder bronnen van afleiding, zoals de televisie, en neem regelmatig een korte pauze bij het eten.’

Michaël Sels: ,,Wolrich heeft zeker gelijk: we zijn zo vervreemd van ons lichaam dat het voor veel mensen niet evident is om honger en verzadiging te herkennen. Trends zoals intermittent fasting, waarbij je eet omdat het in je ‘eettijd’ past en niet omdat je honger hebt, spelen dat in de hand. Net als marketeers die ons laten geloven dat we bepaalde producten nodig hebben. De tips van Wolrich zijn nuttig. Ik zou wel nog aanvullen: wees niet te streng voor jezelf tijdens de maaltijden. Schrap geen ingrediënten en zorg ervoor dat je een volwaardige maaltijd eet aan tafel. Anders krijg je tussendoor honger en moet je puur op karakter verder. Dat hou je niet vol, met alle gevolgen van dien.” Volledig scherm © Getty Images

5. Voeding kan kanker niet genezen

Menig patiënt zoekt na een kankerdiagnose zijn heil in alternatieve therapieën zoals een suikervrij of alkalisch dieet. Ze worden aangetrokken tot het idee van een natuurlijke of niet-toxische optie en krijgen het gevoel zo meer controle te hebben over hun genezing. Uitsluitend hiervoor kiezen is geen goed idee, aldus Wolrich. Zo zouden borstkankerpatiënten die louter opteren voor een alternatieve behandeling – waar een alternatief eetpatroon vaak deel van uitmaakt – vijf keer meer kans hebben om te overlijden.

Quote Voor de meerder­heid van de kankers is er geen oorzake­lijk verband. (...) Vaak wordt er ook gekeken naar gewicht, maar dat oorzakelij­ke verband is niet bewezen Joshua Wolrich

Verder hekelt Wolrich de verbanden die te pas en te onpas worden gelegd tussen voeding en kanker. ‘Die zorgen ervoor dat patiënten met overgewicht overweldigd worden door schuldgevoelens. Voor de meerderheid van de kankers is er geen oorzakelijk verband. Neem darmkanker bijvoorbeeld. Factoren die darmkanker veroorzaken zijn reflux, roken en alcoholconsumptie. Vaak wordt er ook gekeken naar gewicht, maar dat oorzakelijke verband is niet bewezen’, schrijft Wolrich. ‘Wanneer je weet dat stress reflux veroorzaakt en ook mensen vaker naar sigaretten of alcohol doet grijpen, waardoor het een dikmaker is, dan zou de echte oorzaak misschien eerder in die hoek te vinden zijn.’

Michaël Sels: ,,Voeding is inderdaad geen medicijn, al kan het wel een belangrijke rol spelen bij de preventie van heel veel gezondheidsproblemen. Een derde van de kankers is te vermijden door gezonde voeding en beweging. Daarnaast is er ook de obesitasparadox. Een hoger vetpercentage verhoogt het risico op kanker, maar als je kanker krijgt en in behandeling moet, zijn je overlevingskansen wel groter als je extra vetreserves hebt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video’s over Koken & Eten: