In deze familie wordt de aardbeienteelt van generatie op generatie doorgegeven

koken & eten Italië herge­bruikt oude wijnven­sters om corona­proof te drinken

19 augustus Een lekker wijntje op een zonnig terras: ah, dat is pas vakantie. Maar door de pandemie zit zorgeloos genieten er niet meer in. Of wel? In Toscane hebben ze een creatieve oplossing voor gevonden: in de streek is een aantal Buchette del Vino, oftewel doorgeefraampjes voor wijn, opnieuw in gebruik genomen.