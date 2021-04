In dit bijzondere vrijstaatje in het Haagse landschap eet je fijn biologisch eten en varken Juuntje krijgt de restjes

Jesse (25) wil dat de knop omgaat bij eten bestellen: ‘Horeca betaalt hoge kosten aan Thuisbe­zorgd’

15 april In een tijd waarin veel horecaondernemers zijn aangewezen op bezorging lijkt Thuisbezorgd dé oplossing om maaltijden aan de man te brengen. Volgens Utrechter Jesse Enkelaar (25) is niets minder waar: ondernemers staan namelijk een flinke smak met geld af aan het platform. En dus kwam hij in actie. ,,Denk na over waar je bestelt.”