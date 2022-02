Inflatie? Deze supermarkten rekenden deze maand juist minder voor mandje A-merken

Het CBS kwam gisteren naar buiten met een behoorlijk alarmerend cijfer: de inflatie is in januari opgelopen naar 6,4 procent op jaarbasis. De laatste keer dat we met zo'n flinke geldontwaarding te maken hadden, was begin jaren 80. Grote boosdoeners zijn nu de hogere voeding- en energieprijzen.



Hoe snel gaan we dat merken in ons boodschappenmandje? Supermarkten zitten als een bok op de haverkist als het gaat om het bewaken van hun prijzen, uit vrees dat klanten anders naar de concurrent stappen. Die strategie zorgt af en toe voor clashes met leveranciers van A-merken. Deze bedrijven zijn door hogere productiekosten genoodzaakt hogere prijzen te rekenen (vaak meer dan 10 procent), maar supermarkten houden vaak de boot af. Het leidde al tot prijsconflicten tussen Nestlé (producent van onder meer KitKat en Maggi) en Albert Heijn. Een paar weken waren de producten niet of nauwelijks in de schappen te vinden.