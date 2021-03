Inspiratieloos met koken? Deze Utrechtse chefs geven hun geheimen prijs in speciaal kookboek

Wie altijd al wil leren koken zoals in Karel V, de geheimen van de wijn-spijs wil leren van Lefebvre, de rendangburger van Restaurant Blauw thuis wil maken, het geheim van de kroketten van Croquettenboutique probeert te ontrafelen of smacht naar de New York cheesecake van Stan&Co, kan dat vanaf nu allemaal uit een speciaal Utrechts kookboek halen.