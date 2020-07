Irritatie over reclame vitaminepreparaat: nieuwe producent ‘achtervolgt’ klanten in spe overal

Koken & EtenDe vitaminecapsules van Vitaepro zijn inmiddels een jaar op de markt, maar in mei is de Zweedse producent met een agressieve reclamecampagne begonnen. Het bedrijf weet zich nu al verzekerd van een groep geïrriteerde consumenten, want wie maar een flintertje belangstelling toont, krijgt meteen cookies geplaatst. Daardoor duiken advertenties op de websites die ze bezoeken telkens op. Niet verboden, wel irritant.

Veel geeft VitaePro niet uit aan adverteren, ziet Mark Blaauw, technisch specialist bij MediaXPlain, dat bedrijven helpt met adverteren op tv, radio, kranten, tijdschriften en online. ,,Als je zoekt op Google naar advertenties, dan krijg je als eerste resultaten advertenties. Ik zie dat VitaePro daar niet veel geld aan uitgeeft, zo'n 1250 euro per maand, schat ik. Ze gebruiken een beperkt aantal zoekwoorden en daar wordt niet zoveel op gezocht.”



Toch is het bereik van VitaePro groot. ,,Ze hebben een boost gehad sinds begin dit jaar. Als je kijkt naar februari 2020 dan is dat tien procent van nu. In mei zijn ze gaan blazen met cookies.”

Het is een soort sneeuwbal, legt Blaauw uit. ,,Als je op hun website komt, dan plaatsen ze cookies op je computer of telefoon.” Dat is niet verboden of laakbaar, maar wel irritant. ,,Google, Facebook, Bol.com, Coolblue, ze gebruiken allemaal cookies. Die geven je het gevoel dat je wordt achtervolgd. Dat komt puur omdat je de website hebt bezocht.” Dan krijg je telkens VitaePro in beeld, vaak met Erben Wennemars en de algemene tekst ‘Als je zelf in beweging blijft, blijft je wereld in beweging.’

Agressief adverteren

Volgens Blaauw gebeurt deze manier van ‘stalken’ veelvuldig. ,,Zo'n 80 procent van de bedrijven doet dit, maar in dit geval is het extreem. Je kijkt één keer en ziet de advertentie meteen overal terug. Er zijn wel meer online bedrijven die hier ver in gaan.” Er zijn regels voor deze vorm van agressief adverteren, aldus Blaauw. ,,Voor zover ik kan zien leven ze die regels na.”

Dat mag zo zijn, Cees Renckens van de Vereniging tegen Kwakzalverij vind het maar niks. Net als veel consumenten die op Twitter hun ongenoegen uiten. ,,Ik zit mij al geruime tijd te ergeren aan die reclame met van die fitte Scandinaviërs en onze Erwin Wennemars. De marketingmanager van dit bedrijf heeft natuurlijk goed gekeken in de regelgeving als het gaat om de medische claims en zal daar het wel net binnen zijn gebleven.”

,,Maar”, zegt Renckens, ,,aangetoond dat al die ingrediënten in deze pillen elkaar bijvoorbeeld niet tégen werken, is natuurlijk niet aangetoond. Ook is vast niet aangetoond dat mensen met een normale voedingstoestand enig voordeel hebben van deze polyfarmacie (veel medicijnen door elkaar gebruiken, red).” Verder merkt hij op dat een van de ingrediënten waarschijnlijk niet werkzaam is. ,,Kruidenmiddel Boswellia wordt niet eens genoemd in de rubriek Herbs at a glance van de NCCIH, die zeker niet anti-alternatieve geneeswijzen is. Ze noemen veel kruiden en planten met mogelijk geneeskrachtige effecten, de Boswellia komt er niet in voor.”

Erben Wennemars, die zijn gezicht leende aan het vitaminenbedrijf, wil er niet veel over kwijt: ,,Ik gebruik het product uiteraard zelf. Elke ochtend bij het ontbijt neem ik in met water", meldt hij. ,,Wat mij betreft is het een prima aanvulling op mijn toch al gezonde leefstijl. Ik eet gevarieerd, sport dagelijks en daar voel ik me goed bij.”

Gezondheidsclaims

Quote Elke ochtend bij het ontbijt neem ik in met water. Wat mij betreft is het een prima aanvulling op mijn toch al gezonde leefstijl Erben Wennemars VitaePros meldt desgevraagd sinds mei 2019 actief te zijn op de Nederlandse markt. De onderneming is gevestigd in Amsterdam. De voornaamste gebruikersgroep zijn mensen van 35 tot 90 jaar, zo meldt woordvoerder Francis Langenberg. Over de claims stelt hij dat op basis van de ingrediënten in VitaePro volgens de wet- en regelgeving vanuit European Food Saftety Agency enkele gezondheidsclaims voor VitaePro mogen worden gebruikt.

Dat gaat om vitamine C, vitamine D, vitamine E, selenium en vitamine B12. Over Boswellia serrata, waarover Renckens meldt dat het een onbekend kruid betreft, stelt Langenberg dat het ‘een gedocumenteerd effect op gewrichten’ heeft. Hij verwijst onder meer naar een Cochran-review uit 2014 dat concludeert dat Boswellia serrata een van de 33 beoordeelde kruiden was met effect op de gezondheid van gewrichten, waaronder het verminderen van aandoeningen en het verbeteren van de gewrichtsfunctie. ,,Cochran-reviews zijn een systematische review van onderzoek naar de menselijke gezondheid en worden internationaal erkend als de hoogste standaard in evidence-based gezondheidszorg", aldus Langenberg. ,,Boswellia serrata is geregistreerd op de EU-lijst in afwachting van de gezondheidsclaim: ‘Helpt gewrichten koel en comfortabel te houden’.”



De woordvoerder verwijst naar dit document van de EU; een lijst van claims die nog niet zijn goedgekeurd. Het gaat om nummer 4000, maar de claim wordt in het document niet beschreven.

De kracht van VitaePro is volgens het bedrijf de combinatie van ingrediënten. De capsules bevatten naast vitamines ook nog een combinatie van plantenextracten zoals astaxanthine, luteïne, zeaxanthine en Boswellia serrata. Ook zit er omega 3 van inktvis, selenium, vitamine B12, C, D en E in.



De prijs voor het abonnement van 20 euro per maand, waarbij je de eerste twee maanden korting krijgt. Duur? Valt wel mee, vindt Langenberg. ,,Het is mogelijk om ongeveer dezelfde actieve ingrediënten te krijgen als in VitaePro, door een mix van verschillende vitamines, kruiden, vetzuren en antioxidanten samen te stellen en te kopen. Maar, wanneer alle ingrediënten afzonderlijk en in eenzelfde kwaliteit worden gekocht, komt u al snel op een aanzienlijk hogere prijs uit dan de prijs die u voor VitaePro betaalt”, stelt hij.

Tevreden

Klanten tonen zich tevreden. In reviews op FeedbackCompany laat 92 procent van de klanten weten blij te zijn met het Zweedse product met gemiddeld 4 van de 5 sterren. Er zijn in totaal 85 reviews. Het beoordelingsbedrijf geeft overigens zelf aan dat negatieve reviews vijf dagen worden achtergehouden. In die periode kan het negatief beoordeelde bedrijf contact opnemen met de ontevreden klant. Of zoals Feedbackcompany het zelf verwoordt aan een ontevreden klant die FeedbackCompany een ‘snertsysteem’ noemt: ‘Wij hanteren inderdaad een on hold-periode van 5 werkdagen wanneer een beoordeling negatief is. Wanneer die verloopt publiceren wij de review gewoon bovenaan de reviewpagina als vandaag geschreven review, wel zo transparant! 😊 Er is altijd een mogelijkheid dat onze klant contact opneemt met de schrijver of schrijfster van een review, dit kan met een positieve en niet-positieve beoordeling, dit leggen wij bij het bedrijf zelf neer. Je feedback gaat zeker niet onopgemerkt aan ons voorbij, deze gaan we intern bespreken voor eventuele verbeteringen.’

Wat moet je doen om gezond te worden of te blijven? Renger Witkamp, hoogleraar Voeding en Farmacologie (Wageningen UR) bekijkt al deze hypes met een nuchtere en wetenschappelijke blik. Na dit praatje kun je alles wat je voorgeschoteld krijgt in de media over je gezondheid beter in perspectief plaatsen.