Is een vegan ramadan de toekomst? ‘Er komt nog steeds veel vlees op tafel’

Koken & etenDe vastenmaand ramadan is in volle gang. Tussen zonsondergang en zonsopgang is het voor de moslims tijd voor een feestmaal. Waar er nu nog vaak volop vlees aanwezig is in de islamitische culturen, komt de vegantrend ook steeds meer terug.

Hoeveel vastende moslims precies vega(-n) eten is niet bekend. Uit recent onderzoek van de Nederlandse Vegetariërsbond blijkt dat vier tot zes procent van de Nederlanders geen vlees eet, dit komt neer op zo’n 850.000 mensen.



Twee procent van de mensen noemt zich vegetariër, blijkt uit onderzoeken van onder andere het RIVM en het Voedingscentrum door de jaren heen. Neem je de veganisten mee, dan kom je op drie procent van de Nederlandse bevolking die vlees noch vis eet. De resterende een tot twee procent eet geen vlees, maar wel vis.

Vleesloze ramadan

Een ramadan zonder vlees? Dat moet iedereen vooral voor zichzelf bepalen, vindt tv-chef en moslim Mounir Toub. Dat mensen bewuster leven en minder vlees gaan eten, is volgens hem alleen maar goed. ,,Ik ben er helemaal voor, doe lekker je ding.’’

Volledig scherm Chefkok Mounir Toub © Sem Wijnhoven/DCI Media ,,Ik ben er heel makkelijk in en probeer zo min mogelijk te oordelen’’, vervolgt hij. ,,Als je als moslim wilt leven, leef je binnen de kaders van de islam. Het is een link tussen jou en God, aan jou om te kijken hoe je dat doet.’’ Voor de chef zelf is leven zonder vlees echt geen optie. ,,Alles wat ik mag eten, probeer en eet ik met plezier.’’

Trend van nu

Als we kijken naar het toekomstbeeld, gelooft Toub niet dat vegan een tendens wordt in de islam. ,,Tenminste, niet bij het gros van de moslims.’’ Volgens de chef komt dit ook doordat vegan zijn vooral als ‘trend van nu’ wordt gezien. ,,We leven nog steeds in een maatschappij waarin vegan raar is en waar vlees de norm is’’, zegt hij. Zelf is hij geen fan van dit soort trends. ,,Net als het ketodieet of koolhydraatarm eten is het iets wat door iets of iemand is aangewakkerd, met welk belang dan ook.’’

Positieve trend

Volledig scherm De Healthy Sisters, Najima en Rachida Kharbouch © FotoMeulenhof Najima Kharbouch, bekend van het healthy lifestyle-blog Healthy Sisters, is zelf moslim en vanwege gezondheidsklachten al bijna drie jaar flexitariër - ze eet wel vis. ,,Het is de beste keuze die ik ooit heb gemaakt, ik mis het vlees totaal niet.’’ Ze ziet in haar omgeving de laatste jaren een verschuiving waarbij mensen minder vlees eten. ,,Ik denk dat vooral de oudere generatie er nog veel moeite mee heeft.’’



,,Het is een positieve trend. Hoe minder vlees we eten, hoe beter’’, zegt Kharbouch. Volgens haar wordt er vanuit het geloof niets gezegd over of het wel of niet goed is om geen vlees te eten en staat dit er dus volledig los van. ,,Behalve het verbod op varkensvlees.’’



Khardouch merkt dat ze tijdens de ramadan geen moeite heeft om geen vlees te eten. ,,Iedereen houdt er rekening mee. Tijdens het Suikerfeest gaat het vooral om zoetigheid, maar tijdens het Offerfeest zie ik dat er nog wel veel vlees op tafel komt - iedereen slacht dan een schaap. Dat mag wat mij betreft wel wat minder.’’

Even wennen

Volgens Kharbouch was het in eerste instantie voor de mensen in haar omgeving even wennen. ,,Want geen vlees: hoe doe je dat dan? Dat is toch saai?’’ Maar de blogster zegt nu juist beter en gevarieerder te eten. ,,Je wordt creatiever, omdat je op zoek gaat naar oplossingen.’’ Dat ze geen vlees meer eet, wordt nu door iedereen in haar omgeving geaccepteerd. ,,Mijn moeder probeerde me in het begin nog wel een beetje vlees te laten eten, maar nu vinden mijn ouders het juist heel goed.’’

Als kok kan Toub zich een veganistische leefstijl niet voorstellen. ,,Ik ben er progressief in en vegetarisch kan ik ook helemaal begrijpen als je bijvoorbeeld dierenleed wilt tegengaan, maar ik kan me geen keuken voorstellen zonder eieren of roomboter.’’