Is het goed om ‘melk’ van erwten, haver of amandelen te drinken?

Koken en EtenNaast de gewone koemelk verschijnen steeds meer plantaardige varianten op de markt. Wat dacht je van soja-, haver- of amandeldrank? Sinds kort doet voedingsmiddelenfabrikant Nestlé daar nog een stapje bovenop; zij introduceren een drank gemaakt van erwten. Voedingsdeskundige Desirée Marsman en trendwatcher Anneke Ammerlaan geven antwoord op de vraag: Is het wat?

Het kon niet uitblijven dat voedingsmiddelenfabrikant Nestlé nu komt met een drank op basis van erwten, volgens trendwatcher Anneke Ammerlaan. De nieuwe en uitgebreide plantaardige lijn heet Wunda. En ze betalen vast groots aan schapruimte, vermoedt zij. ,,Dat betekent dat het product meteen breed wordt neergezet.’’

Met de nieuwe dranken Wunda original en Wunda unsweetened stapt de fabrikant weg van sojamelk; waar de meningen nogal over verdeeld zijn. ,,Soja heeft ten onrechte een slechte naam’’, vindt zij. Deze drank mikt qua prijs en propositie daarom meer op de klanten van haver- en amandelmelk, verwacht zij.

Waarom je dan deze drank in plaats van haver- of amandelmelk zou nuttigen, is een belangrijke vraag, vindt Desiree Marsman, voedingsdeskundige en mede-eigenaar van de Vitaliteitsbrouwerij. Het is fijn dat de consument tegenwoordig veel keus heeft, is haar mening, maar voegt het ook wat toe aan het huidige aanbod?

Plantaardig kan een uitkomst zijn

Haar kort-door-de-bocht antwoord is: Ja. ,,Het loont qua eiwitten om deze erwtendrank te drinken, in plaats van haver- of amandelmelk. Zeker als je vega of vegan bent. Vergeleken met haver- en amandelmelk, bevat deze variant een stuk meer eiwitten. Voor de mensen die plantaardig willen eten kan het daarom een uitkomst zijn. Bijvoorbeeld voor door de havermout of om mee te koken.’’



Al moeten we ook weer niet overdrijven, vindt Marsman. ,,Op de verpakking staat in koeienletters: High in protein. Een populaire term, die impliceert dat er héél veel eiwit in zit. Maar dat is nou ook weer niet zo.’’ Wil je een flinke dosis plantaardige eiwit binnenkrijgen, kun je beter een kom erwtensoep eten.

Eiwitten per ‘melk’ Havermelk: 1 gram eiwit per 100 ml

Amandelmelk: 0,3 gram eiwit per 100 ml

Halfvolle koemelk: 3,5 gram eiwit per 100 ml

Wunda: 2,2 gram eiwit per 100 ml

Koemelk

Quote Er is een grote groep mensen die steeds kritischer kijkt naar wat ze eten en drinken. Het aandeel plantaardi­ge melk blijft daarom zeker groeien - denk ik Desirée Marsman Overigens waren beide experts tot op heden nog niet echt bekend met erwtendrank. ,,Het is redelijk nieuw’’, vertelt Marsman. Ik heb eerder weleens een cappuccino op basis van erwtenmelk gehad. Dat was ongezoet en dan proef je de erwten. Niet lekker!



Deze nieuwe drank vind ik wel oké. Althans, alleen de gezoete versie’’, vertelt Marsman. De drank ontleent zijn zoete smaak door de toevoeging van suiker (2,3 gram per 100 ml). Het bevat dus wél suiker, net als gewone koemelk, benadrukt zij.



Maar gewone koemelk bevat nóg meer suikers: 4,5 gram per 100 ml, en dat is volgens Marsman een van de belangrijkste redenen waarom we melk best eens mogen laten staan. ,,Naast suiker bevat gewone melk ook veel meer verzadigde vetten dan plantaardige dranken, en dat is ongezond.’’

Achterhaald

Al is gewone melk zeker niet achterhaald, gelooft Marsman. ,,Melk zal nog lange tijd blijven bestaan, maar er is wel een grote groep mensen die steeds kritischer kijkt naar wat ze eten en drinken. Het aandeel plantaardige melk blijft daarom zeker groeien - denk ik. Daar is Wunda een mooi voorbeeld van.’’

De echte winst van het nieuwe product is de relatief hoge nutriënten waarde, in de vorm van eiwitten, ijzer, zink en calcium, vindt Ammerlaan. ,,Dat hebben haver- en amandelmelk niet echt. Al is Wunda door de naam en het design niet echt aaibaar. Havermelk Oatly is dat juist wel. Daarom heeft Wunda volgens mij uiteindelijk een kleinere doelgroep.’'

Als de smaak beter is, zou melk op basis van erwten uiteindelijk kunnen winnen van haver- en amandelmelk. Zeker als je er een goede mooie cappuccino mee kunt maken.’’ Maar de smaak laat het met dit soort producten nog weleens afweten, weten de experts.

Prijs Voor een pak Wunda original 950 ml betaal je 2,39 euro. Daarnaast heb je Wunda unsweetend (2.39 euro).

