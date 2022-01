Is kaas echt ongezonder in gesmolten staat of is dat een fabel?

Toen iemand zich laatst afvroeg of gesmolten kaas slechter voor je is dan gewoon een koud, hard blokje, was mijn eerste reactie: waarschijnlijk niet. Toch leek de gedachte ook weer niet zó gek. Een tosti kaas voelt altijd net iets ongezonder dan een boterham met kaas.



Kaas is van zichzelf calorierijk, zegt Guido Camps, voedingsonderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Zo zit er in 100 gram Goudse 48+ belegen 30,8 gram vet en 377 calorieën. Zowel gesmolten als hard. Dat een blokje kaas opeens vetter zou zijn als je het verwarmt, noemt hij ‘complete onzin’. ,,Het is niet zo dat de moleculen of calorieën in kaas op een magische manier veranderen door verhitting. Fundamenteel verandert er niets.”