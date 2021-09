Jamie Oliver veranderde zijn eetpatroon: 'Ik houd van vlees en vis maar eet het veel minder’

Gas terug, wil Jamie Oliver. Terug naar wat er echt toe doet. Het is bijna niet te geloven als hij het uitspreekt, vanuit de Jamie Oliver Headquarters in Noord-Londen. De wonderboy voor wie niets te gek was. Die alles wat hij aanraakte, onbedoeld veranderde in goud. Kookboeken. Tv-programma’s. Restaurants – waaronder restaurantketen Fifteen, waarmee hij kansarme jongeren aan een horecabaan hielp. Campagnes om kinderobesitas tegen te gaan en organische voeding te stimuleren.