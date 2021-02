Jan liet alcohol een maandje staan: ‘Mijn nieuwe baan vereist alle aandacht en kracht’

,,Zelfs bij matige drinkers is er een groot effect. Alcohol gaat langs alle spijsverteringsorganen en langs je brein. Geen alcohol levert daar meteen voordelen op. Het glucosegehalte - dat voor buikvet zorgt - is wat minder na een maand. De lever kan een beetje herstellen. De prikkeling van de lever is verlaagd. En de invloed op het brein is duidelijk te merken. Mensen slapen beter, voelen zich fitter en lezen weer eens een boek uit.”