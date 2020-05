Jarige koningin Máxima deelt favoriete recept met foto’s

‘In deze tijd vier ik mijn verjaardag thuis met een typisch Argentijnse lekkernij: alfajores van dulce de leche. Ik ben met alfajores opgegroeid, het zijn mijn lievelingskoekjes! Ik bak ze volgens mijn moeders recept, dat ik graag met jullie deel. Zodat je ze ook zelf thuis kunt bakken!’, schrijft Máxima in het bericht dat vanmiddag werd gedeeld op de social media-kanalen van Het Koninklijk Huis.



Niet alleen worden de benodigde ingrediënten gedeeld met de volgers van het account, ook zijn er foto’s te zien waarop Máxima met een peperdure ring om haar vinger druk in de weer is met het raspen van een citroen, het mengen van de maizena met meel en ei en tot slot het verdelen van het deeg in de bakvormpjes. Het eindresultaat van het bakwerk wordt natuurlijk ook gedeeld. Op het eerste kiekje is te zien hoe Máxima in een chique jurk trots poseert met de Argentijnse koekjes op een dienblad.



‘Wat ontzettend leuk dat u dit met ons deelt’, schrijven diverse mensen onder de foto’s. En iemand anders: ‘Elke stap, geweldig! Bedankt Uwe Majesteit’.