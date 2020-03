Je keuken schoon tegen corona? ‘Schrobben met bleek is nergens voor nodig’

Koken & etenWe proberen ons met man en macht te weren tegen COVID-19. Al weken kopen we desinfecterende handgel en we slaan massaal extra wc-papier in. De overheid komt met steeds strengere maatregelen en we brengen onze tijd steeds meer in huis door. Maar zijn we daar dan eigenlijk wel veilig? En hoe maken we onze keuken schoon?

Je leest een artikel van zaterdag. In ons ‘Eerste hulp bij thuisblijven’-dossier rakelen we artikelen op die jou kunnen helpen om de vele uren in eigen huis door te komen. Hygiëne is iets waar we ons in tijden van de coronapandemie veel mee bezighouden. Omdat het grootste deel van de Nederlanders op dit moment aan huis gekluisterd zit, is iedereen in huis veel meer in de keuken en bezig met snacken. Dat betekent: meer koken en dus ook meer schoonmaken.



Op internet circuleren talloze ideeën en tips hoe je je maaltijden kunt bereiden in een schone, coronavrije keuken. Toch moeten we volgens schoonmaakexpert Marja Middeldorp niet overdrijven bij het schoonhouden van onze keuken en de rest van het huis. ,,We hebben regels gekregen en daardoor zijn we meer thuis’’, zegt Middeldorp. ,,Thuis hoeven we ons niet besmet te gedragen. Als je besmet was, had je dat allang in de gaten.’’ Ons huis is volgens de schoonmaakexpert juist een plek waar we ons veilig moeten voelen. ,,Als je thuis niet meer veilig bent, waar dan wel?’’

Desinfecteren

Vanuit de VS waaien adviezen over dat je de keuken het beste kunt desinfecteren met bleekmiddel. Volgens de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention doden verdund bleekmiddel met waterstofperoxide of 70 procent isopropylalcohol het coronavirus effectief. Ook over dit onderwerp heeft Middeldorp een duidelijke mening. ,,Ga niet als een gek je keuken schoonmaken met chloor, doe normaal.’’ Het gebruik van te veel chloor is overbodig, vindt ze. ,,Het is wel goed voor je aanrecht en je gootsteen, maar overdrijf het niet. Als je toch iets op deze manier schoonmaakt, droog het goed na.’’

Handschoenen

Volledig scherm Handschoenen dragen kan nooit kwaad. © Shutterstock Als je je dan toch bezig houdt met het soppen van je keuken, is het wel goed om (wegwerp)handschoenen aan te doen. Wie geen handschoenen draagt, moet de handen achteraf grondig schoonmaken. ,,Bij elk klusje gebruik ik ook een oude lap of oude sokken’’, vertelt Middeldorp. ,,De ene kant wordt nat, die gebruik je om schoon te maken. Draai je de sok om, dan kan je het droogmaken.’’ Volgens Middeldorp kun je het lapje of de sok na het poetsen gelijk weggooien. ,,Daar was het toch al voor bedoeld.’’

,,Wat je nat schoonmaakt, moet je droog schoonwrijven’’, legt de schoonmaakexpert uit. Volgens haar kan hier geen virus tegenop. ,,Die raken helemaal van slag, die worden helemaal heen en weer geboend.’’ Als je het op deze manier doet, weet je volgens Middeldorp zeker dat je het goed doet. ,,Zonder zo absurd te doen met bleekmiddel of ander schoonmaakmiddel.’’

Vlakke hand

Als je wilt controleren of een oppervlakte schoon is, moet je er volgens Middeldorp overheen glijden met de vlakke hand. ,,Als het glad is, is het schoon.’’ Voel je weerstand of is het plakkerig? ,,Dan is het simpelweg nog vies’’, zegt de schoonmaakexpert. Voer dit uit met de buitenkant van je hand, geeft Middeldorp nog als tip mee. ,,De binnenkant van je hand is meestal toch wat vochtiger van het poetsen, maar de buitenkant is bij iedereen ongeveer hetzelfde.’’

Volledig scherm Controleer of een oppervlakte schoon is door er overheen te glijden met de vlakke hand, zegt schoonmaakexpert Marja Middeldorp. © Shutterstock

Als het oppervlak nog niet goed schoon is, hoef je volgens Middeldorp niet weer een lap met water te pakken. ,,Gewoon opwrijven doet al heel veel. Door te wrijven wordt de lap warm’’, legt Middeldorp uit. ,,Leer, hout, spiegels, eigenlijk alles wat je glimmend wil krijgen, krijgt hierdoor vanzelf weer een stralende glans.’’ En dat zonder sopje. ,,Dat is onnodig en ook veel leuker om te doen.’’ Je ziet volgens Middeldorp meteen resultaat. ,,Zonder die stomme emmer en doekjes.’’

Doekjes

Quote Doe ook die vaatdoek­jes naast de kraan weg. Dat is goor, echt waar Marja Middeldorp, Schoonmaakexpert Als je klaar bent met schoonmaken, is het belangrijk om je handen goed te wassen. Het RIVM heeft een instructie gemaakt hoe je dit op de meest effectieve manier kunt doen. Nadat je je handen hebt gewassen, droog je ze natuurlijk af aan een handdoek. ,,Denk eraan om geen vuile handen af te vegen met een schone handdoek’’, meldt Carroll. ,,En zorg dat alle gezinsleden hetzelfde doen.’’

En wat die handdoeken (en theedoeken) betreft: verschoon ze regelmatig. ,,Ik vind dat je ze elke dag in de was moet doen’’, zegt Middeldorp. Volgens haar is het wel afhankelijk van met hoeveel mensen je in huis woont. Woon je met meer mensen samen? ,,Doe het dan natuurlijk wat vaker, bijvoorbeeld na de lunch en na het avondeten.’’

,,Doe me een plezier’’, gaat Middeldorp verder. ,,Doe ook die vaatdoekjes naast de kraan weg. Dat is goor, echt waar.’’ Volgens de schoonmaakexpert komen daar veel besmettingen door. ,,Corona of niet, je wilt ook geen salmonella of iets dergelijks oplopen hierdoor.’’ Volgens Middeldorp moeten er jaarlijks zo’n 750.000 mensen onnodig naar de eerste hulp. ,,Omdat ze alles schoonmaken met zo’n lap.’’ Dus niet je snijplank schoonmaken met je oude vertrouwde vaatdoekje. ,,Doe dit met een citroentje en wat zout, en spoel het daarna af.’’

Weerstand

Volgens Middeldorp moeten we opgewassen zijn tegen het coronavirus. ,,We moeten weerstand opbouwen. Laat alles in elk geval goed doorbakken, ga geen rood vlees eten. En zorg dat je goed kauwt, dit zorgt voor speeksel, wat weer goed is voor de spijsvertering’’, stelt Middeldorp. ,,Dit houdt ook gaatjes in je tanden en kiezen tegen.’’

Kip kan volgens Middeldorp ook gekke dingen doen. ,,Dus bak het goed door’’, herhaalt ze. Middeldorp stelt dat dit soort dingen erg belangrijk zijn. ,,Hetzelfde geldt voor groente. Was het goed, we hebben nu toch alle tijd. En kook het niet te gaar, want de vitamines moeten blijven.’’

Wat we volgens Middeldorp ook niet moeten doen, is ons eten te vaak opnieuw opwarmen. ,,Zorg dat je gepaste porties maakt.’’ En als je dan toch wat over hebt, laat het dan goed afkoelen. ,,Dan kun je het bewaren in de vriezer.’’ Maar niet te veel, waarschuwt Middeldorp. ,,Twee of drie porties, en dan weer iets anders. Verdeel het goed, dan eet je toch afwisselend gezond en ook veilig, want in de vriezer kan al helemaal niets komen.’’

Een andere tip die de schoonmaakexpert geeft: houd je eigen mok bij en was deze ook zelf af. ,,Drink uit je eigen mok en pak voor iedereen verschillende kleuren. Jij bent geel, de ander is blauw. Iedereen heeft wel mokken die allemaal verschillend zijn.’’ Wat we vooral ook niet moeten doen volgens Middeldorp: snel een slokje water aan de kraan, met je mond bij de kraan. ,,Zorg voor jezelf, dit hoort er ook bij.’’

Reëel blijven

Middeldorp stelt dat we ondanks alle aanpassingen toch ook reëel moeten blijven. ,,Ga gewoon naar de wc, was je handen de aanbevolen twintig seconden. Ook als je even buiten bent geweest.’’ Volgens de schoonmaakexpert moeten we er wel serieus over zijn. ,,Maar toch ook met een knipoog, binnen kunnen we namelijk gewoon normaal doen’’, zegt ze. ,,Maak er grapjes over, want humor overleeft vele virussen.’’

Quote Maak er grapjes over, want humor overleeft vele virussen Marja Middeldorp, Schoonmaakexpert

Nu we in de coronatijd leven, kunnen we er volgens Middeldorp maar beter iets van leren. ,,Zoals dat virussen en bacteriën bij het leven horen. En het heeft ons door de eeuwen ook gesterkt.’’ We weten nu ongeveer wat corona doet, maar nog niet alles. ,,Terwijl wij braaf thuisblijven, kunnen de geleerden zich goed bezighouden met uitzoeken hoe dit virus te lijf te gaan.’’

Middeldorp vraagt zich af hoe we er na alle omstandigheden uit zullen zien. ,,Over een paar weken komen we naar buiten met verschrompelde handjes en witte koppies door tekort aan vitamine D’’, grapt de schoonmaakexpert. ,,Zonder energie en kilo’s aan spieren afgevallen. En wij ons maar afvragen waar de aliens blijven.’’

