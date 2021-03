Je kunt weer een bezoekje brengen aan de beroemde ijssalon Venezia, maar je moet er wel een stukje voor rijden

Venezia is een begrip in Utrecht. Romana’s opa opende de ijssalon in 1928 aan de Voorstraat. Vele duizenden Utrechters koesteren warme herinneringen aan de salon. „Het is bijzonder dat het nog zo leeft onder de Utrechters”, reageert Romana (52), die een ijskiosk heeft op de Jansbrug. „Onze familie is nauw betrokken bij de verbouwing.”