Je maaltijd bezorgd in een vliegtuig: het kan nu op Transavia-vluchten

De service is onlangs van start gegaan met een eerste Transavia-vlucht van Amsterdam naar Faro (Portugal). Het gaat om een pilot van Transavia en Thuisbezorgd.nl, in samenwerking met boordcateraar iFleat en Schiphol. De Nederlandse bedrijven zijn hiermee wereldwijd de eerste met deze service.

Vooralsnog is de service enkel beschikbaar op vluchten naar vier bestemmingen in Griekenland, Portugal en Italië. Naar verwachting wordt dit in de toekomst uitgebreid naar meer vluchten en vliegvelden waar Transavia ook actief is, zoals Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport.