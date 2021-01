‘Jonagoldman’ die Aldi-personeel uitschold dient klacht in voor schending van privacy

,,Hoe kunnen de klanten nu weten dat er geen jonagolds zijn?” Vlaanderen én Nederland maakten afgelopen weekend in een filmpje kennis met een uitzinnige klant in het Veurnse filiaal van supermarktketen Aldi. De man vond het niet kunnen dat er geen jonagoldappelen meer beschikbaar waren, sloeg aan het schelden tegen het personeel en veroorzaakte heel wat oproer.

Maar of stiekem beelden maken en die filmpjes met herkenbare gezichten op het internet gooien wel zo'n goed idee is, valt te betwijfelen. De gefilmde klant diende een klacht in tegen onbekenden bij de politie wegens schending van zijn privacy. ,,Dat kunnen wij inderdaad bevestigen. Wij hebben zijn klacht genoteerd en een proces-verbaal opgesteld”, zegt commissaris Jorik Debruyne. ,,Het pv (proces-verbaal) is onderweg naar het parket. Wij wachten verdere onderzoeksinstructies af. Verder kunnen wij niets kwijt wegens - u raadt het - privacyredenen”, aldus de commissaris.