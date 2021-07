Jubileumeditie Heel Holland Bakt vanaf september op tv

Koken & Eten Zestien uur vasten, acht uur eten: met deze vijf gerechten hou je dat prima vol

21 juli Periodiek vasten of intermittent fasting kennen we ondertussen wel. Sterker nog, heel wat mensen schakelden tijdens de lockdown over op deze nieuwe manier van eten. Arts en auteur Servaas Bingé schreef erover in zijn boek 16:8: Met intermittent fasting naar een gezonder gewicht.