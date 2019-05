Jumbo roept hamburgerbroodjes terug

Koken & eten Misleidend Friesland­Cam­pi­na moet toch echt vanille in vanillevla gaan stoppen

16 mei FrieslandCampina handelt in strijd met de Europese wetgeving tegen misleiding door in zijn Optimel Vanillevla geen vanille te stoppen. Dat heeft het College van Beroep van de Reclame Code Commissie geoordeeld. Daarmee is een eerdere uitspraak van de commissie bevestigd en definitief.