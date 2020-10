‘Kan je er nog onderuit?’ Deze horecaondernemers begonnen toch een zaak tijdens de lockdown

Toen Timo Dijkstra en Quirijn Visser in januari het huurcontract tekenden voor het pand voor hun pizzeria De Buffel, was er geen vuiltje aan de lucht. Corona was ver weg. In maart zouden ze de sleutel krijgen. ,,Toen kwam het steeds dichterbij. Op een gegeven moment zei een vriend uit het festivalcircuit tegen ons: ‘Als je je nog terug kunt trekken, moet je dat nú doen.’ Toen schoot ik even in de stress,” herinnert Dijkstra zich. ,,We hadden de contracten al getekend, en uit ons foodtruckbedrijf hadden we ook geen inkomsten meer. De festivalwereld lag plat.”