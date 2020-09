Kandidaten Liegebeest van het jaar bekend: ‘Dierenleed verpakt in mooie praatjes’

Het bedrijf Kloeke Kip in Grubbenvorst houdt volgens Wakker Dier 250.000 plofkippen en wil doorgroeien naar een megastal met één miljoen dieren. Op zijn website spreekt het bedrijf van ‘eerlijke kip’ en geeft het om ‘het welzijn van het dier’. Maar volgens Wakker Dier is dit ‘klinkklare onzin’, omdat ‘deze kipproducent plofkippen verkoopt’.



Het merk Gijs, exclusief te koop bij Plus, verkoopt zijn zuivel als ‘kleinschalig en ambachtelijk’. Maar Wakker Dier stelt dat dit niet klopt en dat een groot deel van de melk uit een megastal komt. ,,Met zevenhonderd koeien is dit bedrijf ongeveer zeven keer zo groot als een gemiddelde melkveehouderij in Nederland.”