Kerstboodschappen bestellen? Je kunt het nog proberen, maar de kans dat je misgrijpt is groot

Bij Albert Heijn en Jumbo zijn bijna alle slotjes voor de kerst al vergeven. Het eerste bezorgmoment is soms pas een dag na de kerst. Ondanks dat de supermarkten de bezorgcapaciteit flink hebben uitgebreid en zelfs op tweede kerstdag bezorgen. ,,Toch zien we ook dat de bezorgmomenten vol lopen met kerst en oud & nieuw", meldt AH-woordvoerder Pauline van den Brandhof.

,,Net als in onze winkels zijn de dagen in aanloop naar kerst ook online bij Jumbo ontzettend druk", reageert Mariska Bergmans van Jumbo. ,,Afhankelijk van de locatie van onze klanten is het op dit moment nog mogelijk boodschappen te bestellen die voor de kerstdagen thuis worden bezorgd of kunnen worden opgehaald bij een Pick Up Point.”

Online bestellen via Jumbo.com en de Jumbo app wordt steeds populairder, zegt Bergmans van Jumbo daarover. ,,Wij zijn voortdurend bezig onze capaciteit te vergroten, voor zowel particuliere als zakelijke klanten. We draaien de dagen voor kerst op maximale capaciteit om ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk kunnen voldoen aan de vraag van onze klanten en ervoor kunnen zorgen dat zij de kerstboodschappen voor de kerst in huis hebben.”

Volledig scherm screenshot bezorging AH © screenshot

12.000 ritten

Ook bij Albert Heijn is online goed te merken hoe druk het is met kerst. Iemand die geen vaste klant is (en een bundel heeft), kan bijvoorbeeld in Rijswijk fluiten naar boodschappen voor Eerste Kerstdag. Op Tweede Kerstdag is er ruimte vanaf drie uur ‘s middags. Per dagdeel gaan meer dan 1.000 bezorgers de weg op, aldus Albert Heijn. ,,En er zijn extra bezorgmomenten toegevoegd, bijvoorbeeld ‘s ochtends tussen 7 en 8 uur en 's middags tussen 15 en 16 uur. Deze week doen we meer dan 12.000 ritten (ook elektrisch) in totaal.”

Albert Heijn heeft de vaste klanten ruim op tijd gewaarschuwd dat zij vanaf pakjesavond op 5 december voor de rest van de maand hun boodschappen konden inplannen. Voor de klanten zonder bundel gold dat vanaf 12 december.

Bij onlinesupermarkt Picnic is de vraag naar thuisbezorging van kerstboodschappen dit jaar nóg groter dan vorig jaar. De bezorger heeft zich goed voorbereid op de drukte, vertelt Picnic-baas Michiel Muller: ,,We hebben dit jaar veel extra personeel aan het werk. Shoppers en runners, mensen die anders de boodschappen verzamelen, helpen nu mee in de bezorging. En we bezorgen net als vorig jaar op Tweede Kerstdag.”

Picnic-klanten die vandaag nog hun kerstboodschappen willen bestellen, hoeven niet te vrezen dat ze te laat zijn. Ze krijgen de boodschappen nog voor de kerst, belooft Muller. ,,Maar wie een dag van tevoren nog wil bestellen, kan wel teleurgesteld raken", aldus Muller.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze beste video’s op het gebied van koken en eten in onderstaande playlist: