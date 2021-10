Kies jij altijd het juiste glas bij je wijn? Dat is nergens voor nodig, zeggen experts

,,Het maakt geen reet uit in welk glas je welke wijn schenkt’’, aldus Ruud Weterings (52) van Wine Training Online Academy (WTOL). Pardon? De optimale combinatie blijkt een samenspel van de wijn, de temperatuur waarop je hem wilt drinken, de temperatuur om je heen, jouw beleving – een chic diner vraagt om chic servies – en eventueel wat je erbij eet. ,,Een goede sommelier snápt dat.’’

Wat iedereen de afgelopen tijd noodgedwongen heeft gedaan, doet WTOL al tien jaar: online opleidingen verzorgen. Weterings: ,,Dan roepen mensen: je moet wijn toch ook proeven? Wie theoretisch goed onderlegd is, komt een heel eind. Maar uiteraard hebben wij ook praktijktraining.’’

Volledig scherm Looking through champange glasses © Getty Images

Online leren

WTOL leidde menig sommelier op: ,,Met ons zogenoemde hybride e-learningprogramma, een veelzijdige, speelse manier om wegwijs te worden in de wereld van wijn, zijn wij de enige wijnopleider die wordt erkend door de Stichting Vakopleiding Horeca (SVH).’’

De SVH-basiscursus duurt één dag en gaat over smaak. Weterings: ,,In de supermarkt heb je van die indelingsbordjes: soepel, fruitig, fris. Je leert wat daarmee wordt bedoeld en wanneer je welke wijn drinkt.’’ In de vervolgcursus van acht weken ontdek je alles over de wijngebieden: ,,Europese wijnen zijn geografisch ingedeeld en niet zoals in de rest van de wereld naar druivenras.’’ De opleiding tot SVH Register Vinoloog/Sommelier duurt een jaar. Wie zonder vooropleiding begint, is voor dat diploma al snel twee, drie jaar bezig. Dan leer je ook alles over het serveren van de wijn.

Zuurstof

Het glas kies je op basis van welke smaken je naar voren wilt laten komen. ,,Heb je een zware wijn, neem dan een groot glas. Het toverwoord hier is zuurstof. Als je de wijn laat luchten, wordt ie vanzelf milder.’’ Champagne kun je uit een flûte drinken, een smal glas waarin de bubbels – voor veel mensen het hoofdkenmerk van champagne – goed tot uitdrukking komen. ,,Schenk je champagne in een wijde coupe of in een ‘gewoon’ wijnglas, dan zwakken de bubbels af, maar komt de smaak van de wijn weer beter naar voren.

,,Die verschillend gevormde glazen voor verschillende wijnen, dat is voor een groot deel commercie. Als iedereen maar één soort wijnglas nodig heeft, ben je als glazenfabrikant snel failliet’’, constateert de horecadocent. Maar er schuilt ook waarheid in: ,,Bordeauxwijn moet volgens de wet zo-en-zo worden geteeld en gemaakt, die-en-die druiven horen erin… een vaste combinatie waarbij je het best passende glas kunt ontwerpen. Dat geldt ook voor bourgogne, chardonnay, riesling et cetera.’’

Quote Als iedereen maar één soort wijnglas nodig heeft, ben je als glazenfa­bri­kant snel failliet Ruud Weterings, wine Training Online Academy (WTOL)

Warme wijn

Temperatuur is net zo’n belangrijke speler als zuurstof. ,,In Zuid-Spanje waar het ’s zomers gauw 35, 40 graden wordt, schenk je wijn in kleine glaasjes. Want hoe langer hij staat, hoe warmer hij wordt. Zo’n groot glas heb je niet binnen tien minuten leeg.’’

Ook belangrijk: de beleving. Geef jij de voorkeur aan een Duralex-glaasje, prima. Voor de smaak maakt het niets uit. Weterings: ,,Ik dronk vorig jaar met mijn vrouw een sublieme wijn op een hotelkamer waar we alleen beschikten over de plastic bekertjes uit de badkamer. Nou, die wijn smaakte er niets minder om.’’

Of het glas dik is of fijn, van kristal of glas, wat jíj het lekkerst vindt drinken telt. Weterings: ,,Mijn vrouw drinkt wijn liefst uit een glas zonder steel en voetje.’’

Welk glaasje maakt dus niet veel uit; zolang je er maar niet te diep in kijkt.

‘Afwassen met de hand en even opwrijven’ Blauw glas

Het beste glas voor wijn is blauw. ,,Dat laat geen UVA-licht door’’, zegt vakopleider Ruud Weterings. ,,Zo heb je het minst te maken met oxidatie, smaakverandering – maar het ziet er niet uit. Je wilt toch zien wat je drinkt. Rosé in een blauw glas wordt grijzig.’’ En na gebruik?

,,In de horeca hebben we speciale glasvaatwassers, zodat het glas niet in aanraking komt met vette etensresten van de borden’’, zegt Weterings. Hoe fijner het glaswerk, hoe sneller het breekt, en lange stelen passen vaak niet in een standaard afwasmachine. ,,Je goeie glazen was je het best af met de hand, en daarna even poleren, opwrijven met een schone zachte doek – ook als ze uit de vaatwasser komen, want daarin heb je snel kalkaanslag.’’ In de kast

,,Het maakt ook niet uit of je het glas op z’n voetje of zijn kop in de kast zet’’, onthult Weterings. Op zijn kop zou de smaak beïnvloeden. ,,Even dat poleerdoekje erover voor je iets inschenkt, dan zit je altijd goed.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Meer inspiratie en tips voor koken en eten vind je in deze video's:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.