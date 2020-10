Kipstuckjes mogen gewoon zo blijven heten: ‘absurd voorstel’ over benaming weggestemd

De lobby had succes in de parlementaire commissie Landbouw, waar de invloed van de sector traditioneel groot is, maar dus niet in het parlement zelf. Anja Hazenkamp van de Partij voor de Dieren is heel erg blij met de uitkomst van de stemming. ,,De consument is natuurlijk echt niet gek. Die heeft heus wel in de gaten wat hij koopt. Innovaties als deze zouden we juist moeten toejuichen.”

Een ander belangrijk punt vindt Hazenkamp dat een verbod tegen de Green Deal in zou gaan, een van de speerpunten van de Europese Commissie. ,,Die zet enorm in op klimaatverandering, en op duurzaam en gezond voedsel. Dan is het raar dat je belemmeringen gaat opwerpen voor benamingen van producten die ervoor zorgen dat we juist minder vlees en meer plantaardig gaan eten. Dát is pas verwarrend voor de consument.” In dat kader: ook een voorstel om wel de term ‘burger’ in stand te houden, maar niet vega-spek of soja-steak werd weggestemd.

Sterke vega-lobby

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik is juist niet te spreken over de uitslag van de stemming. ,,Dit is een nederlaag voor consumenten en eerlijke voedselinformatie”, stelt ze in een verklaring. ,,Vlees is vlees. De hoogste EU-rechter heeft al in 2017 in een arrest bepaald dat een beschrijvende aanvulling als ‘plantaardig’ of ‘vega’ op een voedseletiket onvoldoende is om verwarring bij consumenten te voorkomen. Het is een slecht signaal voor consumenten en boeren dat het Europees Parlement de eigen EU-wetgeving over voedselinformatie in de wind slaat en nu ten gevolge van een sterke vega-lobby een uitzondering maakt voor hyperbewerkte vega-producten.”