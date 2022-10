Klimaatrapport: Maximaal twee keer per week vlees eten om het klimaat te redden

Wat Eten We Vandaag: Koffie Semifreddo met meringue en chocolade­schaaf­sel

Semifreddo betekent half bevroren en is een typisch Italiaans nagerecht. Het heeft de textuur van bevroren mousse, lijkt op ijs, maar er is geen ijsmachine voor nodig. Dit dessert is in vele varianten mogelijk, maar hier is gekozen voor twee smaken die heel goed samen gaan: koffie en chocolade.

7 oktober