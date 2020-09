Koffie buiten de deur? Hier drinken we het liefst ons bakkie

Ondanks dat Brekelmans graag ziet dat er op meer plekken koffie zou worden aangeboden, is ze iets minder enthousiast als het gaat over een bakkie in de bouwmarkt. ,,Daar ben je vaak snel in en uit en kom je enkel voor de spullen die je op dat moment nodig hebt”, vindt ze. ,,Dan hoef ik niet zozeer een kop koffie. De sfeer in een bouwmarkt is ook heel anders dan in een tuincentrum.”