Koffie met een vleugje stroopwafel, roze koek of vanille? Bram (23) en Anouk (22) maken smaaksiropen

Smaakje, zoals de merknaam van de siropen luidt, is in de woorden van Bram ontstaan ‘uit de grote depressie die corona heet’. ,,Onze vader Marcel heeft in Amersfoort het productiebedrijf Tweda, dat gespecialiseerd is in het maken van onder andere sambal oelek, marinades, sauzen en smaakverfijners voor de horeca. Wij zijn daar ook werkzaam en dachten: wat kunnen we in deze tijden van lockdown doen om de consumentenmarkt te bedienen en zo voor meer diversiteit in ons bedrijf te zorgen? Na een brainstormsessie zijn wij met productontwikkelaar Ron op Smaakje gekomen; zie het als onze suggestie voor een verwenmomentje voor thuis, dat we allemaal goed kunnen gebruiken.”