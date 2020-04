Koken met Blik: Met dit simpele recept maak je een heerlijke broodpudding

Voor het gerecht heb je een mengkom en een bakvorm nodig. De croissantjes gaan gescheurd in de mengkom. ,,Hoe grover je het houdt, hoe lekkerder het wordt.’’ Vervolgens gaat er sap bij, samen met de melk.



Terwijl het mengsel intrekt, smelt Jansen vast wat boter. ,,Dan gaan er een paar lepels suiker bij, gewoon even op gevoel.’’ Vervolgens een eitje, en de gesmolten boter. ,,Om het een beetje smeuïg te maken.’’ En dan is het een kwestie van roeren.



Als de broodpudding in de oven zit, begint de kok aan de saus. ,,De saus is op basis van boter, poedersuiker, eidooier en drank.’’ Het kan volgens Jansen ook zonder alcohol. ,,Maar wij doen het nu met.’’ Het sausrecept is volgens Jansen heel makkelijk om te maken. ,,Het gaat een beetje op dezelfde manier als advocaat maken.’’



De broodpudding is klaar om te serveren: een bolletje vanille-ijs erbij, de saus erover en dan de poedersuiker eroverheen. ,,Daar is-ie dan, ook ideaal voor te bereiden voordat je hem in de oven stopt. Super lekker dessert, weer uit de voorraadkast.’’