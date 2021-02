Kokos, lijnzaad, of ‘gewoon’ olijf: zo kies je de juiste olie voor jouw gerecht

Glaasje champagne bij Valentijns­ac­tie van sterrenres­tau­rant valt verkeerd

15 februari Michelinster-restaurant De Nederlanden in Vreeland, ten noordwesten van Utrecht, is zondag op de vingers getikt. Een Valentijnsactie - inclusief dorpswandeling - kon niet door de beugel, vond de gemeente Stichtse Vecht. Voor de uitbaters van het sterrenrestaurant overheerst teleurstelling. ,,We willen creatief zijn, maar de regels zijn niet altijd even duidelijk.’’