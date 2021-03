Kook eens met afval en 6 andere ongebruikelijke tips voor in de keuken

Sommige tips in hun boek zullen misschien een beetje lachwekkend overkomen op het eerste gezicht, maar er zit heel wat kennis, kunde en ervaring in de meer dan 250 pagina dikke pocket die de Vlaamse zussen Saartje en Elisabeth van Houtte publiceerden. Hun motto is: je leven kan eenvoudiger, milieubewuster en goedkoper. Met recepten voor haverkoekjes tot het zelf maken van make-upremover. Hieronder wat tips voor in de keuken.

1 Hergebruik je kookwater Het water waarin je je aardappelen of pasta hebt gekookt hoef je niet weg te gooien. Vang het op, laat het afkoelen en geef het aan de plantjes. Kookwater zit vol gezonde stoffen.

2 Koop geen eenzame koekjes De koekjes die per stuk verpakt zijn, noemen de zussen ‘eenzaam’. Kinderen die iets lekkers naar school mee willen, kun je iets meegeven in een herbruikbaar doosje of lunchbox.

3 Laat een banaan eens schimmelen Een bananenschil hoeft niet in de vuilnisbak: doe hem in een glazen afsluitbare pot en vul op met water. Na 5 tot 7 dagen fermenteren heb je water voor je plantjes dat vol met magnesium en kalium zit. Vinden ze lekker.

4 Kook eens met afval Je hoeft niet in de prullenbak te duiken om met ‘afval’ te koken. Met afval bedoelen de zussen die delen van de groenten die veel mensen weggooien. Denk aan het loof van de radijsjes en de bladeren van de bloemkool. Die kun je, net als het groen van je wortelen, in een sla verwerken. Of in een soep.

5 Laat je groenten opnieuw groeien Uit sommige groenten zoals selderij, lente-ui en prei kun je opnieuw een plant laten groeien. Snijd dan het onderste stuk van de groente af. Daar hoeven geen wortels aan te zitten. Zet dit in water tot er wortels ontstaan en plant het in de volle grond als die eraan zitten. Enig geduld is wel vereist.

6 Laat je eten afkoelen Wil je een restje bewaren van je maaltijd: laat het dan afkoelen voor je het in de koelkast of vriezer stopt. Warm eten verhoogt de temperatuur in je ijskast of vriezer en die moet dan harder werken om de boel weer te koelen. Andere voedingsmiddelen kunnen bovendien bederven door de stijging van de temperatuur.

7 Gebruik je oven als verwarming Een oven is geen kachel, maar als je hem toch hebt gebruikt dan kun je na het bakken de deur open laten staan. De restwarmte helpt je huis opwarmen.

Bron: Red de wereld in 365 dagen. Saartje en Elisabeth van Houtte.

